Αγρίνιο: Μαχαίρωσαν 16χρονο στο κέντρο της πόλης- Μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο- ΦΩΤΟ

Έγιναν 6 προσαγωγές
Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ, περίπου στις 22:00, στο κέντρο του Αγρινίου, κοντά στις οδούς Κύπρου και Ι. Σταϊκου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 16χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα 4 έως 5 ατόμων, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο.
Ο ανήλικος φέρεται να έχασε σημαντική ποσότητα αίματος, ενώ μαζί του βρισκόταν μια νεαρή γυναίκα, πιθανότατα συγγενικό του πρόσωπο, η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 16χρονος φέρει τραύμα στον μηρό από αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Η Αστυνομία προχώρησε σε έξι προσαγωγές υπόπτων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού.
