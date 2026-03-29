Πάτρα: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω Ημιμαραθωνίου

Σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρούν οι αρχές στην Πάτρα σήμερα, Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λόγω της διεξαγωγής του 4ου Διεθνούς Ημιμαραθωνίου της πόλης, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα, βασικοί οδικοί άξονες της πόλης παραμένουν κλειστοί για την κυκλοφορία, ενώ σε πολλές περιοχές ισχύει απαγόρευση στάθμευσης ήδη από τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα, πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας εφαρμόζεται σε κεντρικούς δρόμους όπως η Ηρώων Πολυτεχνείου, η Όθωνος Αμαλίας, η Ακτή Δυμαίων και πλήθος κάθετων οδών στο κέντρο και στο παραλιακό μέτωπο. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, κυρίως από τις 07:00 έως τις 12:00 ή τις 14:30, ανάλογα με το σημείο.

Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, με τροποποιήσεις διαδρομών σε βασικές γραμμές και πλήρη αναστολή της γραμμής 5 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αντίστοιχα, τροποποιούνται και τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Αχαΐας και όμορων νομών, με εναλλακτικές διαδρομές για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Επιπλέον, επηρεάζεται και η λειτουργία των ταξί, καθώς αρκετοί σταθμοί έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ αλλαγές υπάρχουν και στα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης κατά τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση.

Οι διοργανωτές και οι αρχές απευθύνουν έκκληση για κατανόηση, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης που αναδεικνύει την πόλη.