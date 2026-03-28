Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Το χρονικό του θανατηφόρου τροχαίου με τους δύο νεκρούς

Σπαρακτικές στιγμές στο νοσοκομείο

Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε σήμερα (28/3), λίγο μετά τις 16:00, στην Εγνατία Οδό, με δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με νταλίκα, ενώ και τα δύο κινούνταν προς Ηγουμενίτσα. Οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται από την Τροχαία. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, στην περιοχή επικρατούσε κακοκαιρία με έντονη χαλαζόπτωση. Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε όχημα της Νέας Εγνατίας ΑΕ για να προχωρήσει σε ρύθμιση της κυκλοφορίας καθώς και τα δύο οχήματα είχαν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα. Μόλις ο ένας υπάλληλος, ηλικίας περίπου 55 ετών, κατέβηκε από το όχημα παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο ΙΧ το οποίο στην συνέχεια καρφώθηκε στην κυριολεξία στην ακινητοποιημένη νταλίκα. Ήταν τέτοια η δύναμη της παράσυρσης, που ο υπάλληλος της εταιρείας εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τα τραύματα ήταν βαρύτατα και δυστυχώς υπέκυψε πριν διακομισθεί στο νοσοκομείο. Τη ζωή του έχασε και ένας από τους επιβαίνοντες στο ΙΧ, ενώ ένας δεύτερος καθώς και οι οδηγοί των δύο οχημάτων που είχαν εμπλακεί στο πρώτο ατύχημα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που είχαν σπεύσει στο σημείο. Σημειώνεται πως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, το οποίο εφημέρευε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία από την αλυσιδωτή τραγωδία Σχετικά με το δυστύχημα, το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του «ανταποκρίθηκαν σε 15 λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν 3 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν ιατρό». Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ, επιχείρησαν στο σημείο, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό για να κόψουν τις λαμαρίνες και να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες. Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Θεσπρωτία, ενώ αρχικά υπήρξε σύγχυση για το αν επρόκειτο για δύο ξεχωριστά τροχαία περιστατικά. Τελικά, οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα συμβάν με αλυσιδωτές εξελίξεις. Το σημείο του δυστυχήματος μετατράπηκε σε σκηνικό χάους, με οδηγούς να εγκλωβίζονται στον αυτοκινητόδρομο, ενώ η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων ήταν δύσκολη, ιδιαίτερα λόγω της μορφολογίας των τούνελ της περιοχής και των περιορισμών στην κυκλοφορία. Η έρευνα της αστυνομίας για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που έγιναν τα διαδοχικά τροχαία είναι σε εξέλιξη.