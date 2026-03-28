Βανς: «Ο πόλεμος θα κρατήσει λίγο ακόμα, μέχρι να εξουδετερώσουμε το Ιράν»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν προσωρινά τις στρατιωτικές ενέργειες στο Ιράν, με σκοπό να περιορίσουν την ισχύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ερωτηθείς στο podcast «Benny Show» σχετικά με την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου λόγω του πολέμου, ο Βανς λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν «ολοκληρώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των στρατιωτικών μας έργων» και ισχυρίζεται ότι κάποιος θα μπορούσε ακόμη και να υποστηρίξει ότι οι στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί.

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο ακόμα για να διασφαλίσει ότι μόλις φύγουμε, δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε αυτό ξανά για πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», λέει ο Βανς, σε μια σπάνια αναγνώριση ότι τα στρατιωτικά οφέλη που έχουν καταφέρει οι ΗΠΑ δεν θα είναι μόνιμα.