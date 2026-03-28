Ποιοι είναι οι Χούθι της Υεμένης, ποια η δύναμή τους και τι σημαίνει η εκτόξευση πυραύλου προς το Ισραήλ

Το Σάββατο, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, σηματοδοτώντας την είσοδό τους στον πόλεμο που εδώ και ένα μήνα μαίνεται στη Μέση Ανατολή .

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Yemen's Houthis:<br><br>We carried out our first military operation using ballistic missiles against sensitive Israeli military targets.<br><br>Our operations will continue until the declared goals are achieved.<br><br>We will continue until the aggression stops on all fronts. <a href="https://t.co/Z6bYBbEGJv">pic.twitter.com/Z6bYBbEGJv</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://twitter.com/clashreport/status/2037791193891852545?ref_src=twsrc%5Etfw">March 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ποιοι είναι οι Χούθι

Οι Χούθι, γνωστοί και ως Ανσάρ Αλάχ (Υποστηρικτές του Θεού), αποτελούν έναν από τους κύριους πόλους του εμφυλίου πολέμου στην Υεμένη. Η οργάνωση εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990, όταν ο ηγέτης της, Χουσεΐν αλ-Χούθι, ίδρυσε το κίνημα «Πιστοί Νεολαίοι» για την αναβίωση μιας ομάδας του Σιιτικού Ισλάμ, τους Ζαΐντι.

Οι Ζαΐντι κυβερνούσαν την Υεμένη για αιώνες, αλλά περιθωριοποιήθηκαν μετά τον εμφύλιο του 1962. Το κίνημα των Χούθι ιδρύθηκε για να εκπροσωπήσει τους Ζαΐντι και να αντισταθεί στον ριζοσπαστικό Σουνιτισμό, ιδίως στις ιδέες των Ουαχαμπιτών από τη Σαουδική Αραβία.

Ο εμφύλιος ξεκίνησε το 2014, όταν οι δυνάμεις των Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά και ανέτρεψαν την αναγνωρισμένη διεθνώς κυβέρνηση. Το 2015, η επέμβαση της συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία κλιμάκωσε τον πόλεμο σε ευρύτερη σύγκρουση. Αν και υπεγράφη εκεχειρία το 2022, αυτή έληξε μετά από μόλις έξι μήνες και οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε χαμηλότερη ένταση.

Σύμμαχοι και ισχύς

Οι Χούθι υποστηρίζονται από το Ιράν, που από το 2014 ενίσχυσε τον εξοπλισμό και την τεχνολογία τους, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, θαλάσσιες νάρκες, βαλλιστικούς και κρουζ πυραύλους, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η οργάνωση εντάσσεται στον λεγόμενο «Άξονα Αντίστασης» του Ιράν – μια συμμαχία εναντίον Ισραήλ και Δύσης.

Αμερικανικές πηγές παρακολουθούν συνεχώς τις βελτιώσεις των πυραύλων των Χούθι, τόσο σε εμβέλεια όσο και σε ακρίβεια. Αρχικά, τα όπλα ήταν συναρμολογημένα με ιρανικά εξαρτήματα που έφταναν κρυφά στην Υεμένη. Στο παρελθόν, οι Χούθι έχουν χρησιμοποιήσει drones και πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων.

Η εκτόξευση πυραύλων κατά του Ισραήλ δείχνει ότι οι Χούθι δεν διστάζουν να επεκτείνουν τη δράση τους πέρα από την Υεμένη, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα ακόμα μέτωπο στην ήδη τεταμένη γεωπολιτική κατάσταση.

Η προειδοποίηση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης, δεδομένης της δυνατότητας των Χούθι να πλήξουν στόχους πέρα από τα σύνορα της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και βασικής υποδομής στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και να διαταράξουν τις ναυτιλιακές οδούς γύρω από τη Χερσόνησο του Αραβικού Κόλπου.