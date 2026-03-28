Ο Φλωρίδης απαντά στην Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε να κατέβουμε στην κάτω αίθουσα και να παρακολουθούμε τη δίκη από την τηλεόραση» είπε η κυρία Καρυστιανού

Απαντήσεις στη Μαρία Καρυστιανού, η οποία προανήγγειλε νέα αναβολή στη δίκη για τα Τέμπη την 1η Απριλίου έδωσε το Σάββατο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Όπως είπε ο κ. Φλωρίδης «εδώ έχουμε έναν χώρο που όσον αφορά τις δυνατότητές του είναι καλύτερος από το Εφετείο με πολύ λιγότερους συντελεστές από τη δίκη για το Μάτι. Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων». «Με βάση τα προβλεπόμενα, στην αίθουσα θα μπουν οι δικηγόροι, υπάρχουν 110 θέσεις με έδρανα και 100 θέσεις εργασίας, μετά θα μπουν αυτοί που πρέπει να νομιμοποιηθούν, αυτοί πρέπει να είναι στην αίθουσα. Στο πρώτο επίπεδο έχουμε 360 θέσεις, με τους 250 δικηγόρους που δηλώθηκαν στην ανάκριση, έχουμε χώρο για να τοποθετηθούν. Δεν αποκλείεται κανένας. Όταν στη δίκη για το Mάτι που είχε πολύ περισσότερους συγγενείς και μάρτυρες και η δίκη έγινε σε αίθουσα ίδια ή μικρότερη, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ;» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης μιλώντας στο Action24. Κάνοντας λόγο για «γνωστό πολιτικό παιχνίδι από κάποια μειοψηφία που δεν επιθυμεί να γίνει η δίκη για τα Τέμπη» θύμισε ότι «κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών της ανάκρισης έγινε μια τεράστια προσπάθεια να μην ξεκινήσει η δίκη γιατί στόχος ήταν όσο δεν ξεκινάει η δίκη, τα στοιχεία δεν μπορούν να έρθουν στο φως ώστε να έρθει η κάθαρση».

Με αφορμή, δε, όσα ακούστηκαν προς την πρόεδρο του δικαστηρίου για τα Τέμπη, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «εάν είχε διαβαστεί σωστά η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου εκεί υπήρχε μια αναφορά ότι οι δικαστές δέχονται απειλές για τη ζωή του. Αυτό δεν προσέχθηκε ότι οι δικαστές απειλούνται από κυκλώματα βρώμικα, χρυσαυγίτικα γιατί στην πραγματικότητα έχουμε μια υποκατάσταση του χρυσαυγιτισμού από μια μερίδα με επικεφαλής την κυρία Κωνσταντοπούλου». «Τραμπουκισμοί εναντίον του κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης, απειλές κατά δικαστών, απόπειρα ανατροπής της θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Η Χρυσή Αυγή γιατί ψηφιζόταν από μια μερίδα του κόσμου να πάει στη Βουλή; Για να διαλύσει τη Βουλή και να τους πλακώνει όλους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί αντιμετωπίζει κακούργημα γιατί κατέγραψε μια δικαστή και δημοσίευσε το βίντεο στα social media, αυτό είναι κακούργημα» κατέληξε ο Γιώργος Φλωρίδης για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τι είπε η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού εκτίμησε πως θα υπάρξει νέα αναβολή στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που έχει προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου στη Λάρισα. «Μήπως ήταν σκόπιμο; Περιμέναμε τρία χρόνια την πρώτη μέρα της δίκης και δεν υπάρχει κατάλληλη αίθουσα; Αντί να ξεκινήσει η δίκη είχαμε καβγάδες, ένταση και ψυχική κούραση. Μήπως ο στόχος είναι να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στη δίκη και να σταματήσει να ασχολείται ο κόσμος;» είπε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο OPEN. Η ίδια είπε πως ήταν «δυσάρεστη έκπληξή για μία αίθουσα που ακούσαμε τα καλύτερα και που ετοιμάζονταν δύο χρόνια. Ακούσαμε το κόστος της, περιμέναμε μία σούπερ αίθουσα και βρεθήκαμε στο μικρό κτίριο χωρητικότητας 400 ατόμων. Γνώριζαν οι αρμόδιοι, γνώριζε ο κύριος Φλωρίδης ότι 650 είναι οι παράγοντες της δίκης. Πώς είναι δυνατόν να τους στοιβάξεις σε μία αίθουσα χωρητικότητας 400 ατόμων; Ίσως υπήρχε μία σκοπιμότητα. Πάλι πιστεύω ότι δεν θα γίνει η δίκη, θα πάμε σε αναβολή και δεν ξέρω πότε θα λυθεί το πρόβλημα».

