Πάτρα: Νεκρός 38χρονος μέσα στο σπίτι του

Νεκρός εντοπίστηκε άντρας μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον 38χρονο άντρα, εντόπισε η γυναίκα του στο σπίτι τους χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο θάνατος του 38χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.