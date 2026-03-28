Βασίλης Αλεξόπουλος για τα τραύματα του 10 μήνων βρέφους από την Ηλεία: «Γιατί δεν έγινε ιατροδικαστική εξέταση στον Πύργο;»

Νέα σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν γύρω από την υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, με βαριά τραύματα, καθώς συνεχίζονται οι αποκαλύψεις.

Ο Διευθυντής του ΕΣΥ, παιδοχειρούργος και μέλος της επιτροπής Ιατροδικαστικής Διερεύνησης περιστατικών παιδικής κακοποίησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασίλης Αλεξόπουλος, θέτει μιλώντας στο thebest.gr δημόσια μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ιατροδικαστική εξέταση, διερωτώμενος για ποιο λόγο το παιδί παρέμεινε στο νοσοκομείο του Πύργου επί 10 ημέρες, χωρίς να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, από τη στιγμή που υπήρχαν εμφανή σημάδια στο σώμα του.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα γιατί χρειάστηκε να περάσουν τόσες ημέρες για να ενημερωθούν οι αρχές από την ώρα που το βρέφος έφτασε στην Πάτρα για να ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως τονίζεται, το γεγονός ότι κάθε μέρα που περνά ενδέχεται να αλλοιώνει κρίσιμα ευρήματα, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τα αίτια των τραυματισμών.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ τα ερωτήματα που τίθενται αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.