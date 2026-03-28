Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι - Κατέρρευσε τμήμα της στέγης και τοίχος

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πρέβεζα, όταν κεραυνός έπληξε σπίτι, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα, τη στιγμή που το ζευγάρι από την Πρέβεζα κοιμόταν ανυποψίαστο. Όπως περιέγραψαν, άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο σαν να έπεσε «βόμβα». Κανένας τους δεν είχε καταλάβει πως κεραυνός χτύπησε το σπίτι τους.

Ο κεραυνός χτύπησε τη στέγη, ανοίγοντας τρύπα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της.

Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, προκλήθηκαν ζημιές και στο εσωτερικό του σπιτιού. Συγκεκριμένα έσπασε ο τοίχος πάνω από το τζάκι ενώ ο κεραυνός προκάλεσε και διακοπή ρεύματος.