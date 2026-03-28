Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι - Κατέρρευσε τμήμα της στέγης και τοίχος

Ο κεραυνός προκάλεσε διακοπή ρεύματος και την κατάρρευση εσωτερικού τοιχίου

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πρέβεζα, όταν κεραυνός έπληξε σπίτι, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα, τη στιγμή που το ζευγάρι από την Πρέβεζα κοιμόταν ανυποψίαστο. Όπως περιέγραψαν, άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο σαν να έπεσε «βόμβα». Κανένας τους δεν είχε καταλάβει πως κεραυνός χτύπησε το σπίτι τους.

Ο κεραυνός χτύπησε τη στέγη, ανοίγοντας τρύπα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της.

Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, προκλήθηκαν ζημιές και στο εσωτερικό του σπιτιού. Συγκεκριμένα έσπασε ο τοίχος πάνω από το τζάκι ενώ ο κεραυνός προκάλεσε και διακοπή ρεύματος.

Για καλή τύχη του ζευγαριού, ο κεραυνός χτύπησε λίγα εκατοστά μακριά από την κρεβατοκάμαρα στην οποία κοιμόντουσαν.

Παρά την ένταση του περιστατικού, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, με την οικογένεια να προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ.

Πληροφορίες από prevezatoday.gr

Πάτρα: Νεκρός 38χρονος μέσα στο σπίτι του

Πάτρα: Μην σταθμεύσετε στο πάρκινγκ Αγίου Διονυσίου από το απόγευμα της Κυριακής

Ερνέστος Τσίλλερ: Ο αρχιτέκτονας που άλλαξε την Ελλάδα, πέθανε πάμπτωχος

