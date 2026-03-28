Πάτρα: Κάλεσμα συσπείρωσης από την «Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας»

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 200 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, ενώ ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις σε Πάτρα και Αίγιο.

Η Πρωτοβουλία, η οποία συγκροτήθηκε πριν από περίπου δύο μήνες, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη για ανασυγκρότηση με όρους κοινωνικής βάσης, συλλογικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας.

Σε δημόσια παρέμβαση προχώρησε η «Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας», ενόψει της πρώτης κεντρικής συγκέντρωσης που προγραμματίζεται για το διάστημα μετά το Πάσχα στην Πάτρα.

Με αφορμή την πρώτη κεντρική συγκέντρωση-εκδήλωση της ΠρωτοβουλίαςΠροοδευτικών Πολιτών Αχαΐας, που θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά το Πάσχακαι θα απευθύνεται σε όλες και όλους που πιστεύουν στη συμμετοχή, στο εμείς, στηδημοκρατία και την ανάγκη ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου με όρουςκοινωνικής γείωσης, σοβαρότητας και συλλογικότητας… Ας ξανασυστηθούμε!

Το επαναλαμβανόμενο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα στις παρουσιάσεις του, η δύσκολη καθημερινότητα ,η ισχνή αντιπολίτευση , οι ανάγκες των πολιτών που μένουν στο περιθώριο , η απομάκρυνση της πολιτικής από την πραγματικήζωή καθώς και η ανάγκη για εκπροσώπηση, μας ώθησε στην δημιουργία της Πρωτοβουλίας Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας πριν από δύο μήνες περίπου, με στόχο τη συλλογική σκέψη, τη δημοκρατική συμμετοχή και την ουσιαστική συμβολήστη διαμόρφωση μιας νέας προοδευτικής προοπτικής.

Δεν είμαστε ένωση στελεχών ή μηχανισμών, αλλά :

∙ έκφραση ενεργών πολιτών και της ίδιας της κοινωνίας.

∙ Μια πρωτοβουλία από τα κάτω μια πρωτοβουλία ανθρώπων της εργασίας, της επιστήμης, της νέας γενιάς και της καθημερινότητας που είπαμε μόνοοΑλέξης μπορεί.

∙ Μια Πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την κοινωνία και όχι από τα γραφεία. Από τις ανάγκες των πολλών και όχι από προσωπικές στρατηγικές, με σκοπότη διεύρυνση της βάσης με ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί και αδρανοποιηθεί, με νέα πρόσωπα αλλά και νέους ανθρώπους που θέλουν νασυμμετέχουν στο καινούριο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα

Από τότε, περισσότερες από 200 υπογραφές νέων αλλά και παλιών συντρόφων και συντροφισσών έχουν συγκεντρωθεί, από διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες, αποτυπώνοντας ένα πλατύ, ζωντανό και πολυσυλλεκτικό κοινωνικό δυναμικό στην Αχαΐα.

Οι συναντήσεις μας σε Πάτρα αλλά και Αίγιο, οι άνθρωποι που έσπευσαν να συμπορευτούν, ανέδειξαν την ανάγκη της κοινωνίας για επαφή, πολιτική λύση, συμμετοχή, σύνθεση απόψεων και κοινή πορεία για μια νέα, μεγάλη προοδευτικήπαράταξη!

Το διάστημα που μεσολάβησε δεν ήταν απλώς περίοδος αναμονής. Ήταν χρόνος οργάνωσης και συλλογικής δουλειάς, συζήτησης των κρίσιμων πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων που μας απασχολούν, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, και τη διατύπωση συγκεκριμένων αιτημάτων και προτάσεων από τακάτω, με στόχο να δείξουμε στον κόσμο ότι, μέσα σε αυτό το δυσχερές ελληνικόκαι διεθνές περιβάλλον υπάρχει εναλλακτική και αυτή θα εκφραστεί από τον ΑλέξηΤσίπρα.

Είπαμε θα μιλήσουμε. Είπαμε θα δράσουμε γιατί η Δημοκρατία ασκείται!

Υπάρχει λόγος, υπάρχει ρόλος και διεκδίκηση για όλες και όλους. Λέμε με έναστόμα«ΩΣ ΕΔΩ». Λέμε με μία φωνή «ΠΑΜΕ MAZI, ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ».

Ως εδώ στην αυταρχική καθεστωτική δεξιά διακυβέρνηση των σκανδάλων, της ανομίας και της ανισότητας.

Πάμε ξανά και δυναμικά να πάρουμε πίσω όλα όσα μας αξίζουν. Δικαιοσύνη, Δημοκρατία, Αξιοπρέπεια και Πρόνοια.

Η έως τώρα στάση και δράση μας, αφορά αποκλειστικά και μόνο στο ΜΑΖΙ και θασυνεχίσουμε με καθαρές θέσεις, ανοιχτές διαδικασίες και χωρίς παραγοντισμούς. Γιατί η πολιτική δεν είναι ούτε προσωπικό project ούτε μηχανισμός αποκλεισμών.

Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας

Το κείμενο αυτό υπογράφουν:

Αγγελάτου Φωτεινή Αγγελόπουλος Δημήτρης Αγγελοπούλου Αγγελική Αδαμοπούλου Μαρία Αθανασίου Γιώργος

Αθανασόπουλος Δημήτρης Αθανασοπούλου Αννα Αθανασοπούλου Καλλιόπη Αθανασοπούλου Παναγιώτα Ακριτίδου Ελένη Αλεξίου Νίκος

Αναγνωστοπούλου Βασιλική Αναγνωστοπούλου Καλή Ανδρεάδης Κώστας

Αντωνόπουλος Σπήλιος Αποστολάκη Ιωάννα Αποστολόπουλος Ανδρέας Αυγέρης Νίκος

Αυγέρη Μαρία Αυγερινός Θανάσης

Βάκρινος Ιάσων

Βάσηλας Βασίλης

Βασιλείου Στέλιος

Βέμης Μανώλης

Βέργη Αλεξάνδρα Βιέννας Κωνσταντίνος

Βλαχάκος Πέτρος

Βλάχου Αθανασία Βογιατζή Δανάη

Βουγιούκας Μανώλης

Βρεττού Λένα

Βρυώνης Χρήστος

Βύρωνας Κωνσταντίνος Γαλάνη Αθανασία Γαλάνης Θανάσης

Γαλάνης Νίκος

Γεωργίου Φωτεινή Γεωργόπουλος Παναγιώτης Γιαλυψός Θεοφάνης Γιαννόπουλος Νίκος Γιαννοπούλου Κατερίνα Γκιόκας Νεκτάριος

Γκιόνης Γιάννης

Γκούμα Σοφία Γκούσης Παναγιώτης Γκρίτζαλης Εύα Γούναρης Κωνσταντίνος Γούτη Μαρίνα Δαμιανός Άννα Δεληβοριά Βασιλική Δεληγιάννης Βασίλης Δεμίρης Λουκάς

Δερμιτζάκης Αντώνης Δημακοπούλου Φωτεινή Δημαράς Χριστίνα Διαμαντοπούλου Γιάννης Διονυσόπουλος Ανδρέας Δούβρη Μαριάνα Δούκα Ειρήνη Δούκας Αντώνιος

Δούσης Θεόδωρος Δρακοπούλου Νάντια

Εγγλέζου Πέτρος

Ελευθερίου Δήμητρα Εμμανουηλίδης Σωτήρης Ευαγγελάτος Μιχάλης Ευγενίδης Ράνια Ευθυμίου Κατερίνα Ευσταθίου Αργύρης Ευτυχίου Σμαράγδα Ζαφειρίου Κώστας Ζέρβα Μαρία Ζωγόπουλος Γιώργος Ζώτου Ιωάννα Ηλιάδης Βασίλης

Ηλιόπουλος Νίκος Θεοδωρίδου Ελένη Θεοδώρου Γιώργος Θεοφίλου Δημήτρης Ιακωβίδης Μαρία Ιωαννίδης Γιώργος Ιωαννίδης Κώστας Ιωάννου Ειρήνη Καλαπόδης Ανδρέας Καλπουρζινη Ρόζα Καλπουρζινης Μιχάλης Καραγιαννης Ανδρέας Καραγιάννης Σπύρος Καρακάση Άνδριάννα Καραμάνος Λευτέρης Καρασμαϊλης Κώστας Καρατζάς Πέτρος Καραχάλιου Γεωργία

Κατσιρούμπα Ελένη Κεχαγιά Πόπη Κλάγκος Απόστολος Κοκκινοβασίλης Παναγιώτης Κουλούρη Ανδριάνα Κουλούρη Γεωργία Κουλούρης Κωνσταντίνος Κουλούρης Περικλής Κωνσταντίνου Μιχάλης Κωστάκης Τάκης

Λαμπρόπουλος Γιάννης Λίοπα Μαρία Λιόπας Γιώργος

Λιόπας Δημήτριος Λιόπας Νικόλαος

Λυκοκάπης Ιωάννης Λυκούδης Θωμάς Μακρής Νίκος

Μάμαλης Χριστόφορος Μαμτσαδέρης Γιάννης Μανωλάτος Χρήστος Μιχαηλίδης Άννα Μιχαλάκου Ειρήνη Μιχαλίτση Διονυσία Μιχαλόπουλος Σπήλιος Μπαλή Βασιλική Μπέλου Όλγα Μπουρής Σπύρος Μπούζου Έλσα Μυλωνά Γεωργία Μυλωνα Καλιρρόη

Μυλωνάς Αποστόλης

Νάκου Γεωργία

Νικολαΐδου Μαρία Νικολακόπουλος Τάσος Νικολάου Κώστας

Νικολάου Τάσος

Νικολόπουλος Ανδρέας Νικολοπούλου Γεωργία Ντότσικας Γιώργος

Ντρέκη Αντωνία Ξανθόπουλος Γιώργος

Ξενογιαννη Μαρία Παναγιωτοπούλου Παρασκευή Πανταζοπούλου Ελένη Παντελατου-Βλάχου Γιωτα Παπαγεωργίου Δημήτρης Παπαγεωργίου Ειρήνη Παπακωνσταντίνου Ταξιάρχης Παπακώστας Ανδρέας

Παπαστάμκου Ειρήνη Παπασταμκος Κωνσταντιντίνος Πετρούτσος Κωνσταντίνος Πλάκας Σπύρος

Πλέσσας Χρηστος

Ρούσσου Ελένη

Ρούτσης Βασίλης

Σαμπάνη Αγγελική Σιδέρη Σοφία

Σιδέρη Χαρίκλεια Σιδέρης Ιωάννης

Σιδέρης Διονύσιος

Σμυρνή Εύη

Σούλη Αθηνά

Σούλος Αθανάσιος

Σούλου Χριστίνα Σπυρόπουλος Χρήστος Σταματελάτου Αλεξάνδρα Σταματελάτου Φρειδερίκη Στεργιόπουλος Αντώνης Ταμβάκη Ανθή

Τουρκοχρήστου Αποστολία Τρικαλινός Σπυρίδων Τρικόγιας Γιώργος

Τσερεντζούλια Ευανθία Τσιμπούκης Γιάννης

Τσουραπούλης Γιάννης Φαλιέρης Ιωάννης

Φαρμάκης Ηλίας

Φελούκας Χρήστος

Φραντής Νίκος

Φραντζή Μαριάννα Φρουντα Ελευθερια Φωτεινός Γεώργιος

Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος Χαριτάτου Ελπινίκη Χιώτη Λαμπρινή Χρονοπούλου ¨Ολγα