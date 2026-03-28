Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας

Με τις ομιλίες των πρώην προέδρων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου και Ευάγγελου Βενιζέλου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το Συνέδριο του κόμματος που πραγματοποιείται στο Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, ξεκίνησε χθες Παρασκευή (27.3.26) και θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή (28.3.26).

Οι σημερινές εργασίες θα ξεκινήσουν με θεματική συζήτηση στις 11:00 για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις του Γιώργου Παπανδρέου στις 12:30, του Ευάγγελου Βενιζέλου στις 13:00, του Παύλου Γερουλάνου στις 13:30 και του Χάρη Δούκα στις 17:00.

Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο άνοιγμα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, απηύθυνε κάλεσμα σε «κάθε δημοκράτη», τονίζοντας «ήρθε η ώρα για μια νέα Αλλαγή». Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και την τραγωδία στα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «επιτελικό παρακράτος»