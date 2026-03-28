Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Εξουδετερώσαμε 120 βομβίδια διασποράς» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης- Βαλλιστικός πύραυλος έπεσε κοντά στην Ιερουσαλήμ

Νύχτα έντονης κλιμάκωσης σημειώθηκε για ακόμη μία φορά στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει πυραύλους και drones εναντίον στόχων σε Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Τελ Αβίβ ανέφερε ότι δέχθηκε επιθέσεις και από την Υεμένη.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά πλήγματα φέρεται να έπληξαν κατοικημένες περιοχές στο Ιράν, ενώ οι επιχειρήσεις στον Λίβανο συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Παράλληλα, 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με δηλώσεις κατά της Τεχεράνης και του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας «σοβαρό λάθος» τη μη ενεργή εμπλοκή των κρατών-μελών της Συμμαχίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε εκ νέου στη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν υπό τον έλεγχο του Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης πριν από 28 ημέρες.

Φρουροί της Επανάστασης: Εντοπίσαμε και εξουδετερώσαμε 120 βομβίδια διασποράς

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και εξουδετέρωσαν 120 βομβίδια διασποράς στην επαρχία Fars, στο νότιο Ιράν.

Τα πυρομαχικά είχαν ριφθεί κατά τη διάρκεια αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων πριν από λίγες ημέρες στο χωριό Kafri και σε κοντινές περιοχές, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency, το οποίο επικαλέστηκε τον αναπληρωτή επικεφαλής δημοσίων σχέσεων των IRGC στη Φαρς.

Αναφορές ότι το Ισραήλ προειδοποιεί για νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι κατά της χώρας από το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα ΜΜΕ.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ κάλεσε τους κατοίκους να καταφύγουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στα ΗΑΕ με 20 βαλλιστικούς πυραύλους και 37 drones

Τουλάχιστον 20 ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και 37 drones έπληξαν τα ΗΑΕ, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Όλα αναχαιτίστηκαν, ανέφερε το υπουργείο.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά της χώρας του Κόλπου σε 398, 15 πυραύλους κρουζ και 1.872 drones από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο δύο μελών των ενόπλων δυνάμεων, ενός Μαροκινού πολίτη που είχε συμβληθεί με τις ένοπλες δυνάμεις και οκτώ ατόμων πακιστανικής, νεπαλικής, μπαγκλαντεσιανής, παλαιστινιακής και ινδικής υπηκοότητας. Τουλάχιστον 178 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Βίντεο δείχνει την στιγμή που πύραυλος χτυπάει το Τελ Αβίβ

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο επαληθεύτηκε από το Al Jazeera, δείχνει την πρόσκρουση βομβών διασποράς σε κτίριο στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης στη διάρκεια της νύχτας.