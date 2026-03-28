Βουλιαγμένη: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, το πρωί του Σαββάτου.

Πέντε εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες θα πέσουν στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας, προσπαθώντας να ανασύρουν την σορό του δύτη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη καθώς στο «Πηγάδι του Διαβόλου» ρέουν ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα ακόμη και για τους πιο έμπειρους. Εξαιτίας αυτών των ρευμάτων έχασε την ζωή του και ο 34χρονος.