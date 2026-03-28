Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου δύτη από το Πηγάδι του Διαβόλου

Σε εξέλιξη αναμένεται να τεθεί σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε μεγάλο βάθος στο σημείο που είναι γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου», την περασμένη Κυριακή.

Διασώστες δύτες θα καταδυθούν χρησιμοποιώντας ειδικά μείγματα αερίων στις φιάλες τους, προκειμένου να προσεγγίσουν το σημείο.

Για την επιχείρηση που ετοιμάζεται, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Εδώ και 4 ημέρες τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής.

Μέσα από αυτά τα σημεία στήριξης, οι δύτες θα επιχειρήσουν να κινηθούν με ακρίβεια και ασφάλεια σε ένα περιβάλλον όπου η ορατότητα αγγίζει το μηδέν και κάθε κίνηση απαιτεί απόλυτο έλεγχο.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα και αυτό θα εξαρτηθεί από τον καιρό, τα ρεύματα, τη θολότητα του βυθού αλλά και το κατά πόσο θα λειτουργήσουν οι προκατασκευές που έχουν γίνει από την ομάδα των σπηλαιοδυτών.

Η εξαφάνιση του δύτη είχε δηλωθεί από το μεσημέρι της Κυριακής, όταν άλλος δύτης που συμμετείχε στην ίδια κατάδυση κατάφερε να επιστρέψει στην επιφάνεια και ειδοποίησε τις Αρχές. Ακολούθησε άμεσα μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή πλωτών μέσων, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικές ομάδες.

Παρά τον προηγμένο εξοπλισμό που διέθετε, ο οποίος του παρείχε επιπλέον αποθέματα οξυγόνου για χρονικό διάστημα 3 έως 5 ωρών, ο 34χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για επαγγελματία πιλότο-κυβερνήτη στην Πολιτική Αεροπορία, που εργαζόταν σε ελληνοϊταλική εταιρεία.

«Το ρεύμα τον ρούφηξε μέσα στην τρύπα»

Ο φίλος του 34χρονου περιέγραψε ενώπιον των Αρχών όσα συνέβησαν την Κυριακή, όταν οι δύο του αποφάσισαν να βουτήξουν στο Πηγάδι του Διαβόλου. Όπως είπε, σύμφωνα με το MEGA, «αισθανόμασταν ότι υπάρχει ένα απαλό ρεύμα με ροή προς την είσοδο της σήραγγας. Ο 34χρονος είχε κάνει ελεύθερη κατάδυση σε αυτό, εγώ όχι» και υποστήριξε πως «σκοπός δεν ήταν να πάμε πιο βαθιά να συνεχίσουμε στην τρύπα γιατί έχει ένα φθαρμένο, σιδερένιο κιγκλίδωμα».

Στη συνέχεια ο 34χρονος δύτης «πλησίασε την είσοδο και την ξεπέρασε 1-2 μέτρα. Ξαφνικά τον βλέπω να γυρίζει το σώμα του και να κάνει χρήση του σκούτερ γιατί το ρεύμα άρχισε να τον παρασύρει προς τα μέσα. Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσυρε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε τρία μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο».

«Το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε»

«Αφού είδα ότι παρασύρθηκε κατάλαβα ότι χρειάζεται να καλέσω βοήθεια. Αναδύθηκα, βρήκα τρεις κοπέλες και έναν κύριο, τους είπα ότι ο φίλος μου παρασύρθηκε, τους ζήτησα να καλέσουν το 112 και ξανακατέβηκα με ένα σκοινί. Όταν έφτασα στα σιδερένια κιγκλιδώματα κρατήθηκα με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλα από την τσέπη μου το φουσκωτό μπαλόνι που είχα δεμένο με ένα καρούλι με λεπτό σκοινί και το άφησα να το παρασύρει το ρεύμα. Όση ώρα έκανα αυτή την προσπάθεια έβλεπα τον 34χρονο να κουνάει τον φακό του, αλλά δεν είχα καλή οπτική επαφή μαζί του. Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί και εκείνη τη στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει και εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε», περιέγραψε.

«Προσπαθούσε περίπου 40 λεπτά με το σκούτερ» να πλησιάσει τον 28χρονο

Ο 28χρονος θυμήθηκε πως «κατεβαίνοντας είδα ένα χοντρό σκοινί δεμένο στην κάθοδο του πηγαδιού». Τότε «ανέβηκα, το έκοψα από το πάνω σημείο που ήταν δεμένο, το κατέβασα στην τρύπα και του το έδωσα. Έπιασε το σκοινί και τραβούσε και εκείνος και εγώ. Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος. Προσπάθησε αρκετά, για περίπου 40 λεπτά».

«Έσπασε το κάγκελο, άφησα το σκούτερ και την εφεδρική μπουκάλα»

Ο 28χρονος περιέγραψε πως «κάποια στιγμή κινδύνευσα και εγώ γιατί έσπασε το κάγκελο που κρατιόμουν και ευτυχώς κρατήθηκα από το διπλανό κάγκελο. Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια».