Οι τρεις βιασμοί που οδήγησαν την 25χρονη Νοέλια στην ευθανασία

Η τρίτη επίθεση που εξελίχθηκε σε ομαδικό βιασμό σημειώθηκε, όπως είπε η ίδια, σε χώρο ψυχαγωγίας με δράστες τρία άτομα τον Οκτώβριο του 2022, καταρρίπτοντας τη φημολογία που αναδείχθηκε μέσω διαδικτύου ότι υπέστη βιασμό από αλλοδαπούς σε κέντρο για μετανάστες.

Η πρώτη ήταν από έναν τότε σύντροφό της, με τον οποίο έβγαινε για τέσσερα χρόνια, ενώ η δεύτερη έλαβε χώρα σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όπου δύο άνδρες φέρεται να προσπάθησαν να την κακοποιήσουν.

Στην τελευταία συνέντευξη πριν την υποβοηθούμενη αυτοκτονία σε ειδικό κέντρο στη Βαρκελώνη, η 25χρονη αποκάλυψε είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση τρεις φορές.

Δραματικές είναι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο από την Ισπανίας που πέθανε με ευθανασία αφού έκανε απόπειρα αυτοκτονίας ύστερα από βιασμούς που υπέστη, με αποτέλεσμα να καταστεί παραπληγική.

Στις 4 Οκτωβρίου του 2022, η Νοέλια αφού έκανε χρήση κοκαΐνης, έκανε βουτιά στο κενό από τον πέμπτο όροφο του κτηρίου με αποτέλεσμα να καταστεί παραπληγική.

Σύμφωνα με το Euronews το αίτημα της Καστίγιο για ευθανασία εγκρίθηκε αφού διαπιστώθηκε ότι υπέφερε από παραπληγία, είχε χρόνια καταθλιπτικά συμπτώματα και διαταραχή προσαρμογής με άγχος και κατάθλιψη, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και οριακή διαταραχή προσωπικότητας.

Τα δραματικά τελευταία λόγια προς την οικογένειά της

Η Νοέλια επέλεξε να φύγει από τη ζωή μόνη της, χωρίς την οικογένειά της, με το ισπανικό μέσο Antenna 3 να αποκαλύπτει τα τελευταία λόγια που είπε στους δικούς της ανθρώπους πριν τους ζητήσει να φύγουν από το δωμάτιο του κέντρου που της χορηγήθηκε η μοιραία ένεση την Πέμπτη.

«Θέλω να φύγω τώρα εν ειρήνη και να σταματήσω να υποφέρω» φέρεται να είπε η 25χρονη Ισπανίδα.

Η οικογένειά της, η οποία προσπαθούσε να πείσει την 25χρονη να αλλάξει γνώμη μέχρι την τελευταία στιγμή, ήταν μαζί της 30 λεπτά πριν πεθάνει από θανατηφόρα ένεση, όμως η Νοέλια ζήτησε να φύγουν από το δωμάτιο πριν ένας γιατρός της χορηγήσει τρεις ενέσεις και ένα ηρεμιστικό σε μια διαδικασία 15 λεπτών.

Στην τελευταία της συνέντευξη, η Καστίγιο είχε πει ότι δεν ήθελε την οικογένειά της στο δωμάτιο καθώς έπαιρνε τις τελευταίες της αναπνοές λέγοντας «δεν θέλω να με δουν να κλείνω τα μάτια μου».