Ο Τραμπ απειλεί ξανά το ΝΑΤΟ- Τραυματίες στα ΗΑΕ από ιρανικές επιθέσεις

Το Ισραήλ καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση και από τα εδάφη της Υεμένης - Νεκρός και τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανικές επιθέσεις

Νύχτα κόλαση για ακόμη μία βραδιά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και drones κατά Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το Τελ Αβίβ κατήγγειλε πως δέχθηκε επίθεση και από τα εδάφη της Υεμένης. Την ίδια στιγμή, ισραηλινά πλήγματα έπληξαν κατοικημένες περιοχές στο Ιράν ενώ οι επιθέσεις και στον Λίβανο δεν έχουν σταματήσει. 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπσυνεχίζει τις απειλές προς Τεχεράνη και ΝΑΤΟ σχολιάζοντας πως ήταν «τρομερό λάθος» που τα κράτη – μέλη της Συμμαχίας δεν βοήθησαν στον πόλεμο. Ταυτόχρονα, έκανε για ακόμη μία φορά, αναφορά στα Στενά του Ορμούζ που παραμένουν «όμηρος» του Ιράν από την στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από 28 ημέρες

Το Ιράν θα επιτρέψει στα ταϊλανδέζικα πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Τεχεράνη για να επιτραπεί σε ταϊλανδέζικα πετρελαιοφόρα πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο Ανούτιν δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ταϊλάνδης, καθώς η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων AFP. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης χτυπήθηκε από άγνωστους βλήματα στο Στενό του Ορμούζ. Το πλήρωμα του πλοίου διασώθηκε αργότερα από το ναυτικό του Ομάν, αν και τρία μέλη του πληρώματος παραμένουν αγνοούμενα.

Η Υεμένη μπήκε στο πόλεμο: Το Ισραήλ καταγγέλλει πως οι Χούθι επιτέθηκαν με πύραυλο Στο «παιχνίδι» του πολέμου φαίνεται πως μπήκε και η Υεμένη, λίγες ώρες αφού οι Χούθι απείλησαν εκ νέου πως θα εμπλακούν στις επιθέσεις και θα βομβαρδίσουν το Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση με πύραυλο από τα εδάφη της Υεμένης. Οι Χούθι φέρεται πως εκτόξευσαν πύραυλο κατά του Ισραήλ γύρω στις 06:00 (ώρα Ελλάδος). Αυτή είναι και η πρώτη φορά που η Υεμένη εμπλέκεται στον πόλεμο, 28 ημέρες μετά την έναρξη των συγκρούσεων. Σύμφωνα με λακωνικές ανακοινώσεις τους, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ». Πρόσθεσαν ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχείρησαν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια.

Τελ Αβίβ: Άνδρας 60 ετών ο νεκρός από την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης Άνδρας εξήντα ετών σκοτώθηκε αργά χθες (27.03.2026) το βράδυ στο Τελ Αβίβ, από πυραύλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη. Σειρήνες ακούστηκαν, επίσης, στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις στην Ιεριχώ. Ο θάνατος του 60χρονου άνδρα από τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο Τελ Αβίβ, ανακοινώθηκε από το «Magen David Adom» («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»). Πρόκειται για το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, που αναφέρθηκε, επίσης, σε άλλους δύο τραυματίες σε περιοχή «του κεντρικού Ισραήλ». Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει μέσω Telegram ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν. Οι IDF διαβεβαίωναν ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούσαν για την αναχαίτιση της απειλής». Ακούστηκαν σειρήνες, επίσης, στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).