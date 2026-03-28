Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μπαρ και χτύπησαν θαμώνες

Άγρια συμπλοκή με έναν τραυματία
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.
Όλα έγιναν όταν κουκουλοφόροι, γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, εισέβαλαν σε μπαρ στην οδό Ολύμπου στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησαν να πετούν και να σπάνε αντικείμενα. Σε δευτερόλεπτα σημειώθηκε και η συμπλοκή μιας και οι άγνωστοι επιτέθηκαν σε θαμώνες.
Από την συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και ήδη έχουν προχωρήσει σε 2 προσαγωγές.
Καιρός: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί η κακοκαιρία
Πάτρα: Κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» από το πρωί της Κυριακής λόγω Ημιμαραθωνίου
Τουρισμός για όλους 2026: Voucher έως 600 ευρώ για διακοπές, ποιοι είναι οι δικαιούχοι
