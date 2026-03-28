Πάτρα: Κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» από το πρωί της Κυριακής λόγω Ημιμαραθωνίου

Σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρούν οι αρχές στην Πάτρα την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λόγω της διεξαγωγής του 4ου Διεθνούς Ημιμαραθωνίου της Πάτρας, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα, βασικοί οδικοί άξονες της πόλης θα παραμείνουν κλειστοί για την κυκλοφορία, ενώ σε πολλές περιοχές θα ισχύσει απαγόρευση στάθμευσης ήδη από τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα, πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί σε κεντρικούς δρόμους όπως η Ηρώων Πολυτεχνείου, η Όθωνος Αμαλίας, η Ακτή Δυμαίων και πλήθος κάθετων οδών στο κέντρο και στο παραλιακό μέτωπο. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, κυρίως από τις 07:00 έως τις 12:00 ή τις 14:30, ανάλογα με το σημείο.

Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, με τροποποιήσεις διαδρομών σε βασικές γραμμές και πλήρη αναστολή της γραμμής 5 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αντίστοιχα, τροποποιούνται και τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Αχαΐας και όμορων νομών, με εναλλακτικές διαδρομές για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Επιπλέον, επηρεάζεται και η λειτουργία των ταξί, καθώς αρκετοί σταθμοί θα αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ αλλαγές καταγράφονται και στα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης κατά τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση.

Οι διοργανωτές και οι αρχές απευθύνουν έκκληση για κατανόηση, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης που αναδεικνύει την πόλη.