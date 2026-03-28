Η τάση για τον καιρό το Πάσχα - Πότε περιμένουμε ισχυρό κύμα κακοκαιρίας

Τετάρτη και Πέμπτη περιμένουμε ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πάνω από τη χώρα μας. «Θα τα έχει όλα. Πολλές βροχές, ανέμους, χιόνια στα βουνά και αφρικανική σκόνη», είπε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, και σημείωσε ότι για το Πάσχα υπάρχει μια τάση για ήπιο καιρό.

Όπως τόνισε μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Μετά τη Μεγάλη Τετάρτη φαίνεται ότι ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται και φαίνεται μια τάση ότι δεν θα υπάρχει κάποιο αξιόλογο πρόβλημα.