Καιρός: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί η κακοκαιρία

Όπως τόνισε, το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει κυρίως τα νότια – νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, ενώ, η τελευταία μέρα του Μαρτίου επιφυλάσσει ξανά ισχυρά φαινόμενα σε όλη τη χώρα.

Τα έντονα φαινόμενα, απόρροια τριών διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας, θα επιμείνουν έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες μέρες, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/03/2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03/2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03/2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 31/03/2026

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το μεσημέρι θα αυξηθούν κα στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια 7 πιθανώς 8 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.