Κακοκαιρία Deborah: Αυξημένος κίνδυνος για 5 περιοχές λόγω των καταιγίδων

Σύμφωνα με το Μeteo τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, την Παρασκευή, δέχθηκαν τα Παραμυθιά Θεσπρωτίας με 54,8 mm. Ακολούθησαν τα Θεοδώριανα Άρτας με 48,2 mm αλλά και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων με 48,0 mm.

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε τουλάχιστον 8 περιοχές της Ελλάδας, ενώ η κακοκαιρία Deborah θα συνεχίζει μέχρι και την Κυριακή να «χτυπά» με καταιγίδες.

Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία Deborah που έφερε καταιγίδες, βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, στις περισσότερες περιοχές της χώρα μας.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Από 1η Απριλίου αναμένεται νέα κακοκαιρία που θα φέρει και πάλι βροχές αλλά και κρύο.

Αναλυτικά, από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το πρωί της Κυριακής, αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο ενώ από σήμερα το πρωί έως και την Κυριακή το πρωί, αναμένονται έντονα φαινόμενα σε Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.

Σχετικά με τον καιρό των επόμενων ωρών, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο σε 5 περιοχές.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid0rNuJTVsPvwDQ6Asa3stWrYFcSFxnnxiMkyYm5ZNfmqn7GcsoJRVVoUfegpjCPxCLl&show_text=true&width=500" width="500" height="748" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Ο καιρός σήμερα

Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές.

Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα είναι δυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 13 με 15 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 και στην Κρήτη τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Μακεδονίας.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις από νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και στη δυτική Κρήτη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Κυριακή 29.03.2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Από το μεσημέρι ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια (κυρίως περιοχή Κρήτης) τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 30.03.2026

Βελτιωμένος καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στη Θράκη, στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της όμως νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Τρίτη 31.03.2026

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Ο καιρός την Τετάρτη 01.04.2026

Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.