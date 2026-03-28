Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, ηλεκτρικά οχήματα

Αλλαγές στα ΙΧ αυτοκίνητα φέρνει ο νέος νόμος του υπουργείου Μεταφορών, με νέους κανόνες να τίθενται σε εφαρμογή για τα οχήματα.

Αρχικά, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων (diesel), θα ελέγχονται για τα μικροσωματίδια που εκπέμπει το όχημά τους από 1/7/2027. Ο κανόνας αυτός εισήχθη, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες αφαιρούν από τα αυτοκίνητά τους τα φίλτρα συγκράτησης μικροσωματιδίων και τους καταλύτες, καθώς πρόκειται για υλικά που πρέπει ανά ορισμένα χιλιόμετρα να αντικαθίστανται.

Επειδή, λοιπόν, το κόστος των ανταλλακτικών είναι μεγάλο, ορισμένοι τα αφαιρούν και κυκλοφορούν χωρίς αυτά. Για τον λόγο αυτό, θα ελέγχεται η εκπομπή μικροσωματιδίων και αν ξεπερνά το όριο, τα οχήματα θα «κόβονται» στο ΚΤΕΟ και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίσουν να έχει το όχημά τους τα φίλτρα συγκράτησης ή τους καταλύτες. Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει τα αυτοκίνητα με 1η άδεια κυκλοφορίας μετά την 1/1/2013.

Τέλος το «μηδένισμα» του κοντέρ

Αλλαγές έρχονται και όσον αφορά την κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Πλέον, η έκδοσή της θα μπορεί να γίνεται από δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ ή ειδικά εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ενώ μέχρι πρότινος μπορούσαν να εκδώσουν όλα τα συνεργεία, ωστόσο παρατηρήθηκαν καταχρηστικά φαινόμενα.

Επιπλέον, θα αναγράφονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα από το πρώτο έτος κυκλοφορίας των ΙΧ, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που ιδιοκτήτες οχημάτων μηδένιζαν το κοντέρ των χιλιομέτρων στην τετραετία, πριν τον έλεγχο του ΚΤΕΟ.

Μετά την τετραετία υπήρχε έτσι κι αλλιώς καταγραφή χιλιομέτρων στο ΚΤΕΟ και πλέον θα υπάρχει και από το πρώτο έτος κυκλοφορίας.

Αλλαγές σε πινακίδες και διπλώματα β' κατηγορίας

Παράλληλα, ο νέος νόμος βάζει τέλος στο «γρηγορόσημο» για πινακίδες κυκλοφορίας με έυκολη αρίθμηση. Αν κάποιος επιθυμεί συγκεκριμένη αρίθμηση στις πινακίδες θα πρέπει να πληρώνει στο κράτος και το 50% των χρημάτων θα πηγαίνει σε δράσεις για την ηλεκτροκίνηση και το περιβάλλον.

Όσον αφορά τα διπλώματα β' κατηγορίας, για οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα αυξάνεται το βάρος των οχημάτων που κινούνται με ρεύμα ή υδρογόνο από τους 3,5 σε 4,25 τόνους.

Παρατείνεται, επίσης, έως το τέλος του 2026 η απαλλαγή του Τέλους Στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα ή χαμηλών ρύπων (έως 50 γρ. διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο) σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, ενώ δόθηκε και προθεσμία για τη νομιμοποίηση των τρέιλερ και των μπαγκαζιέρων από ιδιοκατασκευές, με το παράβολο να κοστίζει 200 ευρώ.

Αλλαγές έρχονται και για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καθώς πλέον θα είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί το όχημα στο ΜΕΜΟ (Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων) πριν εκδοθούν οι ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας. Οι έμποροι, με τη σειρά τους, θα πρέπει να μπουν στο ΕΜΠΑ (Εθνικό Μητρώο Παραγωγών) για να βγάλουν ελληνικές πινακίδες.

Τέλος, από 1/1/2027 το 1 στα 4 νέα εταιρικά αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή Plug-in Hybrid με εκπομπές έως 50 γρ. διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο και σχετικά με τα ενοικιαζόμενα ΙΧ με οδηγό (τύπου van) θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά σε Αττική και Θεσσαλονίκη.