Ηλεία: Υπόθεση Σάκη Γκολφίνου- Αποκαλύφθηκε βίντεο ντοκουμέντο πριν τον κάψουν στο αμάξι του

Βίντεο ντοκουμέντο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης έφερε στο φως της δημοσιότητας το Φως στο Τούνελ και η Αγγελική Νικολούλη σχετικά με τη στυγερή δολοφονία του Σάκη Γκολφίνου

Βίντεο ντοκουμέντο έφερε στο φως της δημοσιότητας η Αγγελική Νικολούλη στην εκπομπή Φως στο Τούνελ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που αποκαλύπτει το μυστηριώδες αυτοκίνητο που ακολούθησε τον άτυχο Σάκη Γκολφίνο την ημέρα της δολοφονίας του και λίγο πριν κληθεί η πυροσβεστική για ύπαρξη πυρκαγιάς στο δάσος, στην Ηλεία. Το βίντεο ντοκουμέντο

Μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, αποκαλύψεις και ντοκουμέντα που είδαν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, στο «Τούνελ» της Παρασκευής 27 Μαρτίου. Η εκπομπή επέστρεψε στη Βάρδα και τον φρικτό θάνατο του 46χρονου επιχειρηματία Σάκη Γκολφίνου. Ξετύλιξε με μαεστρία το κουβάρι του μυστηρίου συμπληρώνοντας τα χαμένα κομμάτια στο παζλ μιας απο από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Δυόμισι ολόκληρα χρόνια μετά τον μαρτυρικό θάνατο του άτυχου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος το βράδυ του Σαββάτου 9 Σεπτεμβρίου 2023, στο πυκνόφυτο και δύσβατο δάσος στο Κουνουπέλι της Παλιάς Μανωλάδας, το «Τούνελ» παρουσίασε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο. Κάμερα καταγράφει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον επιχειρηματία Σάκη Γκολφίνο και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό στο Κουνουπέλι. Η διαδρομή προς τον θάνατο καταγράφηκε με απόλυτη χρονική αλληλουχία, φέρνοντας την απόλυτη ανατροπή στα δεδομένα της δικογραφίας. Στις 21:01 και 53 δευτερόλεπτα, ο φακός της κάμερας “πιάνει” το πολυτελές μπλε τζιπ μάρκας BMW του Γκολφίνου να περνά με κατεύθυνση το σκοτεινό δάσος του Κουνουπελίου. Πέντε λεπτά αργότερα, στις 21:07 και 28 δευτερόλεπτα, η ίδια ακριβώς κάμερα καταγράφει ένα μαύρο αγροτικό όχημα να ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδρομή. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι κρίσιμο. Είκοσι λεπτά αργότερα, το ίδιο μαύρο αγροτικό όχημα καταγράφεται να επιστρέφει με μεγάλη ταχύτητα από το δάσος, εγκαταλείποντας τον τόπο του εγκλήματος.

Τρία λεπτά μετά, στις 21:30, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών δέχεται κλήση από πυροσβέστη σε παρακείμενο πυροφυλάκιο για φωτιά στο δάσος. Το «Τούνελ», με ειδική τεχνική επεξεργασία και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ανασύνθεσε καρέ-καρέ την εικόνα και «ζωντάνεψε» το όχημα-κλειδί στην υπόθεση. Το επεξεργασμένο βίντεο απεικονίζει το ύποπτο όχημα που αποτελεί το “Άγιο Δισκοπότηρο” των ερευνών με βάση το πρωτογενές υλικό από την κάμερα ασφαλείας αλλά και τις περιγραφές σημαντικών μαρτύρων. Πρόκειται για ένα μαύρο αγροτικό, μάρκας Nissan, τύπου pick-up, ημικάμπινο, ελαφρώς υπερυψωμένο, με φιμέ τζάμια και κλειστού τύπου καρότσα καλυμμένη με μαύρο πολυεστερικό κάλυμμα. Μάρτυρας-κλειδί ανέφερε στις αρχές πως είδε έναν άνδρα οδηγό με μια ξανθιά γυναίκα συνοδηγό να επιβαίνουν σε αυτό. Μάλιστα, μιάμιση ώρα νωρίτερα, γύρω στις 19:30, ο ίδιος μάρτυρας είχε δει το αυτοκίνητο του Γκολφίνου να μπαίνει στον χωματόδρομο του δάσους, έχοντας πίσω του σε κοντινή απόσταση, όχι μόνο το εν λόγω μαύρο αγροτικό, αλλά και ένα μικρό λευκό βαν.