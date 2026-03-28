Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στο Ακταίο – ΙΧ προσέκρουσε σε τοίχο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος του Ακταίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός ΙΧ οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε τοίχο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος, το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Ο οδηγός ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί προανάκριση η Τροχαία Πατρών.