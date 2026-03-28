Χούθι: Επιτεθήκαμε στο Ισραήλ ως απάντηση για τα χτυπήματα σε υποδομές σε Ιράν, Λίβανο, Ιράκ

«Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας στρατιωτική επιχείρηση χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ευαίσθητων ισραηλινών στρατιωτικών στόχων» ανακοίνωσαν το πρωί του Σαββάτου οι Χούθι.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρουν ότι «οι επιχειρήσεις μας θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι δηλωμένοι στόχοι. Θα συνεχίσουμε μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα».

Οι Χούθι είπαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έγινε ως απάντηση για τις συνεχείς επιθέσεις υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη.