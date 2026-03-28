Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σκληρά μέτρα έως το Πάσχα 2026- Εντατικοί έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα

Την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, καθώς και τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της νόσου, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η αρμόδια επιστημονική επιτροπή.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν τα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία, τα μέτρα που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης, το ειδικό σχέδιο για το Πάσχα, καθώς και τα δεδομένα των ελέγχων σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Πάνω από 2.100 κρούσματα από το 2024

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 8 Μαρτίου 2026 καταγράφηκαν 2.128 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.636 εκτροφές, ενώ πραγματοποιήθηκαν 484.135 θανατώσεις ζώων στο πλαίσιο των μέτρων.

Για το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 8 Μαρτίου 2026 σημειώθηκαν 103 νέα κρούσματα, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τη χειμερινή κάμψη, η νόσος παραμένει ενεργή και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.

Ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις που ήδη εφαρμόζονται για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

- η ανάπτυξη 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων σε 10 περιφέρειες,

- η δυνατότητα συμμετοχής ιδιωτών κτηνιάτρων με κάλυψη αμοιβών,

- 49 έκτακτες προσλήψεις για υπηρεσίες και εργαστήρια,

- η αυστηροποίηση των μετακινήσεων ζώων,

- η συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. για αποτροπή παρανομιών,

- και νέα ΚΥΑ για ταχύτερες αποζημιώσεις σε όσους συμμορφώνονται.

Αυστηρά μέτρα ενόψει Πάσχα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο σχέδιο για το Πάσχα, με βασικό μήνυμα τη μηδενική χαλάρωση σε μετακινήσεις, σφαγές και ελέγχους.

Στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης ισχύει πλήρης απαγόρευση μετακινήσεων αιγοπροβάτων, ενώ η μεταφορά προς σφαγή επιτρέπεται μόνο με έγκριση και συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου.

Παράλληλα ενισχύονται τα εργαστήρια με τη συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ, δημιουργούνται σημεία απολύμανσης, υλοποιούνται καμπάνιες ενημέρωσης και καλύπτονται κρίσιμες ανάγκες των περιφερειών.

Δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ.

Για το διάστημα Οκτωβρίου 2025 – Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 38.244 έλεγχοι, με 76 παραβάσεις και 75 συλλήψεις. Οι έλεγχοι αφορούν παράνομες μετακινήσεις, διακίνηση ζωοτροφών και παραβιάσεις υγειονομικών κανόνων.

Κρίσιμο το επόμενο δίμηνο

Το διάστημα έως το Πάσχα θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της νόσου, καθώς η αυξημένη δραστηριότητα εντείνει τους κινδύνους. Τα μέτρα ισχύουν έως 30 Απριλίου και οι απαγορευμένες ζώνες έως 30 Ιουνίου, εφόσον δεν υπάρξουν νέα κρούσματα.

Ο γενικός γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης τόνισε: «Το μήνυμα είναι σαφές: καμία χαλάρωση, καμία ανοχή στην παρανομία», υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας.