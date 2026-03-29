Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε στις 6:01 τα ξημερώματα.

Το επίκεντρο του σεισμού, εντοπίστηκε 1χλμ. βορειοανατολικά της Σκάλας στην Κεφαλονιά.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 16,7χλμ.