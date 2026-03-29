Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι λόγω εκδηλώσεων

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας ανακοινώνεται ότι θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι, την 01-04-2026, στο πλαίσιο πραγματοποίησης επετειακών εκδηλώσεων.
Ειδικότερα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 17:00 έως και 20:30 στις κάτωθι οδούς:
• Οδός Ευγενίου Ευγενίδου (από το Μουσείο «Διέξοδος» έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη)
• Οδός Χαριλάου Τρικούπη (από την οδό Ευγενίου Ευγενίδου έως την οδό Λόρδου Βύρωνος)
• Οδός Λόρδου Βύρωνος (από την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως την οδό Θυσίας)
• Οδός Θυσίας (από την αρχή της έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και την είσοδο του Κήπου των Ηρώων)
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών δημοτικών οδών.
Οι πολίτες παρακαλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr