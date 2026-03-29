Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι λόγω εκδηλώσεων

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας ανακοινώνεται ότι θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι, την 01-04-2026, στο πλαίσιο πραγματοποίησης επετειακών εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 17:00 έως και 20:30 στις κάτωθι οδούς:

• Οδός Ευγενίου Ευγενίδου (από το Μουσείο «Διέξοδος» έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη)

• Οδός Χαριλάου Τρικούπη (από την οδό Ευγενίου Ευγενίδου έως την οδό Λόρδου Βύρωνος)

• Οδός Λόρδου Βύρωνος (από την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως την οδό Θυσίας)

• Οδός Θυσίας (από την αρχή της έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και την είσοδο του Κήπου των Ηρώων)

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών δημοτικών οδών.

Οι πολίτες παρακαλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.