Πάτρα: Δύο άνδρες συνελήφθησαν με μαχαίρια τύπου «πεταλούδα»

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό
Στην Πάτρα, δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους μαχαίρια τύπου «πεταλούδα».
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθησαν στις 28 και στις 29-03-2026 στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δύο ημεδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου «πεταλούδα», συνολικού μήκους -22- και -24- εκατοστών, αντίστοιχα.
