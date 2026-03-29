Αγρίνιο: Συνελήφθησαν οι τρεις νεαροί για την επίθεση στον 16χρονο- Στα χέρια της ΕΛΑΣ και οι γονείς τους

Οι ίδιοι αρνούνται προς το παρόν τη συμμετοχή τους στην επίθεση
Συνελήφθησαν οι τρεις νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό με τον τραυματισμό 16χρονου στο κέντρο του Αγρινίου, το βράδυ της Κυριακής.
Τα στοιχεία τους είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, ωστόσο οι ίδιοι αρνούνται προς το παρόν τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
Από την Ασφάλεια Αγρινίου συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ με εντολή εισαγγελέα οι νεαροί κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.
