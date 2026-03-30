Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πετάσματα από fiber glass στέκουν επικίνδυνα πάνω από στάση λεωφορείου στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Επί της Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα

Μια στάση λεωφορείων στην Πάτρα δείχνει πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες και αυτό δεν οφείλεται σε αισθητική παρέμβαση.

Η οροφή της στάσης των λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ  που βρίσκεται μπροστά από τον σταθμό του ΟΣΕ στην Πάτρα επί της Όθωνος Αμαλίας, έχει ξηλωθεί σε σημαντικό βαθμό και πετάσματα από fiberglass εξέχουν επικίνδυνα.

Κανείς αντιλαμβάνεται πως εύκολα κάποιο τμήμα της οροφής θα μπορούσε εύκολα να αποκολληθεί δεδομένης της εικόνας που έχει σήμερα η στάση των λεωφορείων. Ακόμη κι ένας δυνατός άνεμος μπορεί να ξεκολλήσει τα πάνελ της οροφής της στάσης και αυτά είτε να πέσουν πάνω σε πολίτες που αναμένουν στο σημείο, είτε χειρότερα να πέσουν σε διερχόμενο οδηγό οχήματος, με άγνωστες επιπτώσεις.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστικό λεωφορείο στάση λεωφορείων ΟΣΕ Πάτρας
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03bb\u03b5\u03c9\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03af\u03bf","\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b7 \u03bb\u03b5\u03c9\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03af\u03c9\u03bd","\u039f\u03a3\u0395 \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2"]
825928
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις