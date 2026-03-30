Πετάσματα από fiber glass στέκουν επικίνδυνα πάνω από στάση λεωφορείου στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Μια στάση λεωφορείων στην Πάτρα δείχνει πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες και αυτό δεν οφείλεται σε αισθητική παρέμβαση.

Η οροφή της στάσης των λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ που βρίσκεται μπροστά από τον σταθμό του ΟΣΕ στην Πάτρα επί της Όθωνος Αμαλίας, έχει ξηλωθεί σε σημαντικό βαθμό και πετάσματα από fiberglass εξέχουν επικίνδυνα.

Κανείς αντιλαμβάνεται πως εύκολα κάποιο τμήμα της οροφής θα μπορούσε εύκολα να αποκολληθεί δεδομένης της εικόνας που έχει σήμερα η στάση των λεωφορείων. Ακόμη κι ένας δυνατός άνεμος μπορεί να ξεκολλήσει τα πάνελ της οροφής της στάσης και αυτά είτε να πέσουν πάνω σε πολίτες που αναμένουν στο σημείο, είτε χειρότερα να πέσουν σε διερχόμενο οδηγό οχήματος, με άγνωστες επιπτώσεις.