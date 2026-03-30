Δράση ευαισθητοποίησης για το νερό από τους μαθητές του Γ΄ Δημοτικού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Πατρών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Πατρών πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 23 Μαρτίου μία δράση ενημέρωσης στην περιοχή τους.

Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος που υλοποιείται από τους μαθητές της Γ΄ τάξης και τον εκπαιδευτικό τους Κολοβό Ανδρέα για τη σημασία και την προστασία του νερού, τα παιδιά επισκέφθηκαν τα καταστήματα της γειτονιάς, μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια και συζήτησαν με τους επαγγελματίες και τους κατοίκους για το σοβαρό ζήτημα της λειψυδρίας.

Η δράση είχε στόχο να αναδείξει την ανάγκη υπεύθυνης χρήσης του νερού και να καλλιεργήσει στους μαθητές ενεργό περιβαλλοντική στάση. Με ενθουσιασμό και ευγένεια, οι μικροί «πρεσβευτές του νερού» μετέφεραν το μήνυμα ότι η προστασία των φυσικών πόρων είναι υπόθεση όλων μας.