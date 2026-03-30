Πάτρα: Έρευνα για το 10 μηνών βρέφος- Στην Επιτροπή Ιατροδικαστικής η υπόθεση- Κ. Γιαννόπουλος: «Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις»

Ο πρόεδρος από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προειδοποιεί για επανάληψη παρόμοιων περιστατικών

Η υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από τον Πύργο Ηλείας, που συνεχίζει να νοσηλεύεται με οστεομυελίτιδα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό και σύνθετο περιστατικό. Οι αρχές διερευνούν σε βάθος το ενδεχόμενο κακοποίησης, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση της Επιτροπή Ιατροδικαστικής Διερεύνησης Περιστατικών Παιδικής Κακοποίησης, η οποία έχει οριστεί για την Πέμπτη, με στόχο να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της έρευνας.

Την έντονη ανησυχία του για τον χειρισμό της υπόθεσης του βρέφους 10 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με ύποπτα τραύματα, εξέφρασε ο πρόεδρος του οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού", Κώστας Γιαννόπουλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση. Μιλώντας για την υπόθεση, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης», υπογραμμίζοντας πως το παιδί θα πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από το περιβάλλον του και να τοποθετηθεί σε ασφαλές πλαίσιο φροντίδας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο επιστροφής. Μιλώντας στον MAX FM μετέφερε την εικόνα που -όπως είπε- του περιέγραψαν οι γιατροί, κάνοντας λόγο για ένα βρέφος «κυριολεκτικά διαλυμένο», επισημαίνοντας ότι ακόμη και σε αυτή την ηλικία, τα τραύματα κακοποίησης μπορούν να αφήσουν σοβαρές και μακροχρόνιες ψυχικές συνέπειες. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δυσλειτουργίες του συστήματος παιδικής προστασίας, σημειώνοντας ότι παιδιά συχνά παραμένουν για μεγάλα διαστήματα σε νοσοκομεία ή μετακινούνται μακριά από το οικείο τους περιβάλλον, λόγω έλλειψης κατάλληλων δομών φιλοξενίας. Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, αντίστοιχα περιστατικά κινδυνεύουν να επαναληφθούν, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες.