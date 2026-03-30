Κιάτο: Συμπλοκή ανηλίκων στο λιμάνι, τραυματίστηκε ένας 17χρονος

Συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 28ης Μαρτίου 2026 στη χερσαία ζώνη λιμένα Κιάτου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 17χρονου.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Κιάτου, ενώ ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις, χωρίς να κριθεί αναγκαία η νοσηλεία του.
Από τη διενεργούμενη προανάκριση του Δ΄ Λιμενικού Τμήματος Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου προέκυψε ότι ο 17χρονος ενεπλάκη σε συμπλοκή με ομάδα συνομηλίκων του, κατά τη διάρκεια της οποίας έφερε πτυσσόμενο μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των άρθρων 309 (συμπλοκή) και 313 (επικίνδυνη σωματική βλάβη) του Ποινικού Κώδικα, καθώς και για παράβαση του Ν. 2168/1993 περί όπλων. Ο ανήλικος συνελήφθη, ωστόσο με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr