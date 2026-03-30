Η NASA σχεδιάζει την εκτόξευση της αποστολής Artemis II για την 1η Απριλίου- «Είμαστε έτοιμοι»

Η NASA εξακολουθεί να στοχεύει στην 1η Απριλίου για την εκτόξευση της αποστολής Artemis 2, η οποία θα αποτελέσει την πρώτη επανδρωμένη πτήση προς τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Όπως διαβεβαιώνει η υπηρεσία, δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που να απειλούν το χρονοδιάγραμμα, με τον καιρό να παραμένει ο μόνος απρόβλεπτος παράγοντας.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι το «παράθυρο» εκτόξευσης ανοίγει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 18:24 (τοπική ώρα ΗΠΑ) και διαρκεί δύο ώρες, με εναλλακτικές ημερομηνίες έως τις 6 Απριλίου σε περίπτωση καθυστέρησης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η αποστολή έχει περάσει επιτυχώς τον κρίσιμο έλεγχο ετοιμότητας πτήσης πριν από τη μεταφορά του πυραύλου Space Launch System (SLS) στην εξέδρα εκτόξευσης στις 20 Μαρτίου, χωρίς να έχουν εντοπιστεί εκκρεμότητες ή τεχνικοί κίνδυνοι.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής της διεύθυνσης ανάπτυξης εξερευνητικών συστημάτων της NASA, Λόρι Γκλέιζ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη, τονίζοντας ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν ομαλά.

«Όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες εξελίσσονται πολύ ομαλά. Τα συστήματα πτήσης, τα επίγεια συστήματα, οι ομάδες εκτόξευσης και επιχειρήσεων είναι έτοιμες. Και το πλήρωμα είναι κάτι παραπάνω από έτοιμο», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, μικρά τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται άμεσα και δεν επηρεάζουν την πορεία προς την εκτόξευση.

Παρά τη συνολική ετοιμότητα, ο βασικός παράγοντας αβεβαιότητας είναι οι καιρικές συνθήκες, καθώς υπάρχει πιθανότητα 20% για υπέρβαση των ορίων εκτόξευσης λόγω νεφώσεων σε χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας.