Ζωγράφου: Πώς ξετυλίχτηκε το κουβάρι για τις δυο νεκρές γυναίκες- «Είχαμε να τις δούμε περίπου δύο μήνες»

Νεκρές εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου μια 96χρονη μητέρα και η 56χρονη κόρη της. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 54χρονος γιος της οικογένειας που μένει στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία που έκαναν στο ΑΤ Ζωγράφου συγγενείς των δύο γυναικών καθώς είχαν αρκετό καιρό να δώσουν σημεία ζωής.

Αστυνομικοί πήγαν μαζί με εισαγγελέα στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου και εκεί εντοπίστηκε το δωμάτιο που είχε σφραγιστεί και μέσα βρισκόντουσαν τα πτώματα των γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

«Είχαμε να τις δούμε περίπου δύο μήνες»

Για τις δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, μίλησε γείτονας της οικογένειας.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, μέχρι πριν από περίπου ενάμιση με δύο μήνες υπήρχε μια στοιχειώδης καθημερινή επαφή με τις δύο γυναίκες, καθώς έβγαιναν για έναν καφέ. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, η απουσία τους έγινε αισθητή, προκαλώντας προβληματισμό στους γείτονες, καθώς, όπως είπε, υπήρχε μια σταθερή ρουτίνα που ξαφνικά διακόπηκε. «Έχουμε να τις δούμε περίπου 1,5 με 2 μήνες και αυτό μας ανησύχησε, γιατί υπήρχε μια καθημερινότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.