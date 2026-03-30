Και στα Αγγλικά το λεύκωμα για τον Watson "Η Ελλάδα Τιμά τον James Watson: Διπλή Έλικα DNA, η Ανακάλυψη που άλλαξε τον κόσμο"

"Ο Εκδοτικός Οίκος Broken Hill στην Κύπρο έχει εκδώσει πρόσφατα, μετά την Ελληνική, και την Αγγλική Έκδοση του λευκώματος Watson με τίτλο, “GREECE HONOURS JAMES WATSON: DOUBLE HELIX OF DNA, THE DISCOVERY THAT CHANGED THE WORLD” ( Η Ελλάδα Τιμά τον James Watson: Διπλή Έλικα DNA, η Ανακάλυψη που άλλαξε τον κόσμο)", γνωστοποιεί ο Γιάννης Ματσούκας.

Και συνεχίζει:

"Η εξαιρετική υπερπολυτελής αγγλική έκδοση όπως και η αντίστοιχη ελληνική έγινε με πλήρη κάλυψη των εξόδων επιμέλειας και έκδοσης από τον Εκδοτικό Οίκο, καθώς θεώρησε το λεύκωμα ως ένα έργο εθνικής σημασίας που προβάλλει τη χώρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε θερμότατα τον Εκδοτικό Οίκο!

Τα σχόλια για την μνημειώδη αγγλική έκδοση είναι διθυραμβικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπου έχει χαρακτηριστεί ως ένας θησαυρός και παρακαταθήκη για το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο.

Η οικογένεια Watson εξέφρασε τις ευχαριστίες και τον ενθουσιασμό της για την έκδοση όπως και η Βιβλιοθήκη του Cold Spring Harbour Laboratory η οποία ζήτησε και έλαβε αντίτυπα της έκδοσης από τον Εκδοτικό Οίκο για να εκτεθούν και να περιληφθούν στα ιστορικά αρχεία “Watson and Crick” του περίφημου ερευνητικού κέντρου “Watson School of Biological Sciences” στο CSHL.

Το λεύκωμα, το οποίο προλογίζει ο π. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, η Ακαδημία Αθηνών, Πρυτάνεις και διακεκριμένες προσωπικότητες βιοεπιστημών, αποτυπώνει με λεπτομέρειες και με ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό την ιστορική επίσκεψη Watson στην Ελλάδα( Πάτρα 2011, Σπέτσες 2016), προσκεκλημένος του ΜΠΣ “Ιατρική Χημεία”.

Επίσης αποτυπώνει σε γλαφυρή περιγραφή την προϊστορία της κοσμογονικής ανακάλυψης της Διπλής Έλικας DNA από τους Watson και Crick, καθώς και όλες τις ενέργειες του με επιστολές όπου χρειαζόταν, στην ένθερμη υποστήριξη του της Ελλάδας. Η συμβολή του στη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ, υποστήριξης της έρευνας στα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ήταν καταλυτική. Ήταν ο πρώτος μεταξύ δεκαπέντε κατόχων Nobel που υπέγραψαν την επιστολή υποστήριξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ηγεσία το 2015 και έστειλε τότε, όπως και το 2012, επιστολή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ υπέρ της χώρας μας.

Ο Watson αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως και οι αλλοι κάτοχοι Nobel που προσεκλήθησαν από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα ετήσια συνέδρια του. Επίσης αναγορεύτηκε Επίτιμος Δημότης Σπετσών στο ανεπανάληπτο Συνέδριο του Προγράμματος( 2016) όπου η τρισέγγονη του Κάρολου Δαρβίνου Ruth Padel μίλησε σε διάλεξη της για τη ζωή και το έργο του προπάππου της παρουσία του Watson. Ήταν μια ιστορική συνάντηση Γενετικής με την Εξέλιξη.

Στις 7 Νοεμβρίου 2026, όπου συμπληρώνεται ένα έτος απο τον θάνατο του, προγραμματίζεται μεγάλη εκδήλωση προς τιμήν του Watson από τα Λύκεια Σχολεία των Πατρών στην Εστία Επιστημών στην οποία θα συμμετέχει διαδικτυακά και το Cold Spring Harbour Laboratory, προκειμένου μαθητές και φοιτητές να γνωρίσουν το έργο του.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Καθηγητή Χημείας ΕΚΠΑ κ. Θωμά Μαυρομούστακο για τη τεράστια συμβολή του, ως συν -συγγραφέας του ιστορικού λευκώματος, καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της “Ιατρικής Χημείας” που πάντα αποτελούσαν για μένα πηγή έμπνευσης".