Πάτρα: Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Φωτίου Δημ. Θεοδωρακόπουλου στα 38 του μόλις χρόνια

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε το δυσάρεστο νέο του θανάτου του συμπολίτη Φωτίου Δημ. Θεοδωρακόπουλου σε ηλικία μόλις 38 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φώτης Δημ. Θεοδωρακόπουλος που ήταν στο επάγγελμα τεχνίτης μαρμάρων, έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, μετά από έμφραγμα στο σπίτι του όπου και τον βρήκε η σύζυγος του.

Ήταν ένας αγαπητός άνθρωπος και καλός επαγγελματίας στον κλάδο των μαρμάρων.

Το λυπηρό νέο πως έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σκόρπισε στους οικείους και τους φίλους του και σε όσους τον είχαν γνωρίσει, ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β' Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών όπου και στη συνέχεια θα ταφεί.

Ήταν παντρεμένος με τη Χαρά Θεοδωρακοπούλου και πατέρας δύο παιδιών του Άγγελου και του Γεωργίου.

Εν ζωή είναι και οι γονείς του Δημήτριος και Αγγελική Θεοδωρακοπούλου.