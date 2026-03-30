Παράταση έως τον Σεπτέμβριο για την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου

Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται τελικά σε εφαρμογή η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίων, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται αύριο στη Βουλή.

Το μέτρο επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου, ωστόσο με τη νέα τροπολογία παρατείνεται η προθεσμία έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Έτσι, η υποχρέωση καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές στα συστήματα και να αποφευχθούν προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή του μέτρου. Στόχος της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και ο καλύτερος έλεγχος των δηλωμένων μισθωμάτων.