Επιμελητήριο Αχαΐας: Εγκρίθηκαν η διοργάνωση της 1ης Patras Expo AGRO FOOD & DRINK και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΧΕΠΑΝ

Εγκρίθηκαν η διοργάνωση της 1ης Patras Expo AGRO FOOD & DRINK και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΧΕΠΑΝ, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Ιουνίου στο παλαιό λιμάνι, φιλοδοξεί να προβάλει την αγροδιατροφική παραγωγή και την καινοτομία, ενώ η ενίσχυση της ΑΧΕΠΑΝ θα διευρύνει τη στήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Αχαΐας, αναφέρει: "Σημαντικές αποφάσεις με αναπτυξιακό αποτύπωμα για την Αχαΐα ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, στην Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκε η σύμβαση για τη διοργάνωση της 1ης Patras Expo AGRO FOOD & DRINK, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΧΕΠΑΝ – Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό προσανατολισμό του Επιμελητηρίου προς την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Η Patras Expo AGRO FOOD & DRINK, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, αποτελεί μια πρωτοβουλία-σταθμό για την προβολή της αγροδιατροφικής παραγωγής και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα. Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και δυναμικού χώρου συνάντησης παραγωγών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την ποιότητα, την ποικιλία και την ταυτότητα των προϊόντων της Αχαΐας και της ευρύτερης περιοχής.

Η έκθεση αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, προσφέροντας ευκαιρίες για νέες συνεργασίες και διεύρυνση της παρουσίας τους σε εθνικές και διεθνείς αγορές. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως μοχλός τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας στην πόλη, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και υποστηρίζοντας τον εμπορικό και τουριστικό κλάδο, καθιστώντας την Πάτρα σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό τομέα. Ο πρόεδρος Θεόδωρος Λουλούδης κάλεσε στελέχη από την αντιπολίτευση να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους και να εισέλθουν στην ομάδα εργασίας για την διοργάνωση της έκθεσης. Ενώ, ο Α’ αντιπρόεδρος Αντώνης Κουνάβης τόνισε ότι δημιουργείται μια έκθεση που αξίζει στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΧΕΠΑΝ, ενός οργανισμού που έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την περιοχή. Μέσα από την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων, τον σχεδιασμό καινοτόμων παρεμβάσεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, η ΑΧΕΠΑΝ συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Αχαΐας. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητές της, επιτρέποντας την υλοποίηση περισσότερων προγραμμάτων, την προσέλκυση νέων έργων και τη στήριξη ακόμη μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος της ως μηχανισμού προώθησης της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Παρά την λεπτομερή εισήγηση και τις απαντήσεις του διευθυντή της ΑΧΕΠΑΝ, δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, η απόφαση πάρθηκε με 16 υπέρ και 10 κατά.

Τέλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Παναγιώτης Βασιλείου και ο γενικός γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής Δημήτρης Βαρβιτσιώτης ενημέρωσαν το συμβούλιο για τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών με θέμα των Οδοντωτό και εξέφρασαν τη θέση του Επιμελητηρίου για να γίνουν άμεσα οι ενέργειες για την επαναλειτουργία του τρένου"