Τέμπη: Ολομέτωπη επίθεση Σεβαστίδη- «Εργαλειοποιούν τη δίκη και πουλάνε σόου»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΔΕ), Χριστόφορος Σεβαστίδης, προειδοποιεί με σκληρά λόγια ενόψει της δεύτερης συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για το δυστύχημα στα Τέμπη, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστηρίζει πως «η επιλογή και η διαμόρφωση της αίθουσας είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Διαχρονικά έχουμε τονίσει ως Ένωση τα προβλήματα στις δικαστικές αίθουσες, τις ελλιπείς υποδομές και την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης όταν για άλλους αυτά τα αιτήματα ήταν τριτεύοντα. Είμαστε ωστόσο επιφορτισμένοι να ασκήσουμε το λειτούργημά μας στις δοσμένες συνθήκες. Για να διεξαχθεί ωστόσο ομαλά η δίκη, δεν αρκεί η καλή πρόθεση και το φιλότιμο των δικαστών».

Στο ολιγόλεπτο βίντεο στρέφεται κατά συγκεκριμένων δικηγόρων φωτογραφίζοντας τους και κάνοντας λόγο για «επιχειρούμενη παραπληροφόρηση από γνωστούς κύκλους οι οποίοι επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση».

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΕΔΕ αναφέρεται με βαρείς χαρακτηρισμούς μιλώντας για πρόσωπα που ενεργουν «καλυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική ασυλία τελώντας σωρεία αδικημάτων τα οποία καταγγείλαμε την περασμένη εβδομάδα. Εργαλειοποιούν τη δίκη και πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν τάχα το ενδιαφέρον τους. Στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Ούτε για τους συγγενείς που περιμένουν με αγωνία την έναρξη της διαδικασίας, ούτε για τη δικαίωση των 57 αδικοχαμένων παιδιών στην πλειοψηφία τους, ούτε για την απόδοση δικαιοσύνης».

Και συνεχίζει λέγοντας: «Κάθε βίντεο που ανεβάζουν, κάθε παράνομη πράξη που διαπράττουν, μετατρέπεται στη δική τους συνείδηση σε χιλιάδες ψήφους στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Να θυμηθούμε ότι τέτοιου είδους ψεύτικο αντισυστημισμό και επαναστατικότητα έδειξαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής την πρώτη περίοδο της ανοδικής πορείας τους. Τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι έχουν βαριά ευθύνη για την προβολή τέτοιων συμπεριφορών, υπονομευτικών της δημοκρατίας. Συνειρμικά έρχονται και πάλι στο νου μας οι συνεντεύξεις και η προβολή των μελών της Χρυσής Αυγής στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια ως δήθεν σωτήρων μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων. Τώρα τα ίδια μέσα εκκολάπτουν και πάλι το αυγό του φιδιού σε άλλη συσκευασία. Θα φανεί στο διάβα του χρόνου πόσο ακριβά θα πληρώσει ο λαός μας τέτοιες αντιδημοκρατικές εκτροπές».

Κατά τον Χρ. Σεβαστίδη, στη δίκη της Λάρισας δεν κρίνεται μόνο η τύχη των 36 κατηγορουμένων αλλά και «η αντοχή του οικοδομήματος της δημοκρατίας». Λέει χαρακτηριστικά: «Είναι υποκρισία να ισχυρίζεται κανείς ότι επιθυμεί δίκαιη δίκη και από την άλλη να επικροτεί άμεσα ή έμμεσα τους τραμπουκισμούς που επιβλήθηκαν ως κανονικότητα από μια μειοψηφία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως γραφική».