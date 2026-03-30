Εύοσμος-Θάνατος 59χρονης: Ενδείξεις στραγγαλισμού «βλέπει» ο ιατροδικαστής

Εγκληματική ενέργεια «βλέπει» ο ιατροδικαστής στην υπόθεση θανάτου της 59χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα πληροφορίες του kathimerini.gr, υπάρχουν ίχνη στραγγαλισμού στη γυναίκα, η οποία βρέθηκε με μία ζώνη στον λαιμό, ενώ ήταν γυμνή από τη μέση και πάνω.

Κατά τις ίδιες πηγές, η 59χρονη Ελληνίδα, που έμενε μόνιμα στη Γερμανία, επρόκειτο να αγοράσει το εν λόγω διαμέρισμα στο οποίο διέμενε. Είχε έρθει στην Ελλάδα για το μνημόσυνο του γιου της, που είχε πεθάνει.

Φίλη της από το εξωτερικό προσπάθησε μάταια να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την 59χρονη και τελικά ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ., η οποία μετέβη στην κατοικία.