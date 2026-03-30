Πάτρα: Εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη του 10 μηνών βρέφους στο Καραμανδάνειο

Εντολή για αστυνομική φύλαξη του 10 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Πύργου, μετά τη διακομιδή του παιδιού από την Ηλεία με σοβαρά τραύματα.

Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα και εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Οι γιατροί προχώρησαν σε σειρά εξετάσεων, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά.

Η Εισαγγελία Πύργου έδωσε εντολή για αστυνομική φύλαξη του παιδιού, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος. Την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον.

Υπενθυμίζουμε, ότι σοβαρά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, με βαριά τραύματα, έχει θέσει, μιλώντας στο thebest.gr o Διευθυντής του ΕΣΥ, παιδοχειρούργος και μέλος της επιτροπής Ιατροδικαστικής Διερεύνησης περιστατικών παιδικής κακοποίησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασίλης Αλεξόπουλος.

Μεταξύ άλλων, έχει επισημάνει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ιατροδικαστική εξέταση, διερωτώμενος για ποιο λόγο το παιδί παρέμεινε στο νοσοκομείο του Πύργου επί 10 ημέρες, χωρίς να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, από τη στιγμή που υπήρχαν εμφανή σημάδια στο σώμα του.

Παράλληλα, έχει θέσει το ερώτημα γιατί χρειάστηκε να περάσουν τόσες ημέρες για να ενημερωθούν οι αρχές από την ώρα που το βρέφος έφτασε στην Πάτρα για να ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως τονίζεται, το γεγονός ότι κάθε μέρα που περνά ενδέχεται να αλλοιώνει κρίσιμα ευρήματα, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τα αίτια των τραυματισμών.

Ανησυχία Κώστα Γιαννόπουλου

Την έντονη ανησυχία του για τον χειρισμό της υπόθεσης του βρέφους 10 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με ύποπτα τραύματα, εξέφρασε ο πρόεδρος του οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού", Κώστας Γιαννόπουλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Μιλώντας για την υπόθεση, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης», υπογραμμίζοντας πως το παιδί θα πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από το περιβάλλον του και να τοποθετηθεί σε ασφαλές πλαίσιο φροντίδας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο επιστροφής.

Μετέφερε την εικόνα που -όπως είπε- του περιέγραψαν οι γιατροί, κάνοντας λόγο για ένα βρέφος «κυριολεκτικά διαλυμένο», επισημαίνοντας ότι ακόμη και σε αυτή την ηλικία, τα τραύματα κακοποίησης μπορούν να αφήσουν σοβαρές και μακροχρόνιες ψυχικές συνέπειες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δυσλειτουργίες του συστήματος παιδικής προστασίας, σημειώνοντας ότι παιδιά συχνά παραμένουν για μεγάλα διαστήματα σε νοσοκομεία ή μετακινούνται μακριά από το οικείο τους περιβάλλον, λόγω έλλειψης κατάλληλων δομών φιλοξενίας.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, αντίστοιχα περιστατικά κινδυνεύουν να επαναληφθούν, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Όλα ξεκίνησαν στις 16 Μαρτίου όταν μία γυναίκα είδε την 18χρονη με το 10 μηνών κοριτσάκι της σε μία πλατεία, διαπιστώνοντας πως είχε ένα εμφανώς απεριποίητο τραύμα στο πόδι και κάλεσε την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσήγαγαν την μητέρα και μετέφεραν το βρέφος στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε τραύμα στο πόδι και εκτεταμένη μόλυνση, δεν ανέφεραν όμως κάτι για κακοποίηση.

Στο παιδί παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερη έως την εκδίκαση της υπόθεσής της.

Το παιδί στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας. Εκεί ο γιατρός που εξέτασε το βρέφος διαπίστωσε κάταγμα στο πόδι του παιδιού και εμφανείς κακώσεις και δερματικές αλλοιώσεις, που παρέπεμπαν σε κακοποίηση, όπως ανέφερε σε κατάθεσή του στην Ασφάλεια Πατρών.

Η έρευνα -που χειρίζεται η Ασφάλεια Πατρών- βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, για την αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.