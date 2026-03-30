Νέος κατώτατος μισθός: Tα καθαρά ποσά, τα δώρα και οι τριετίες για τον άγαμο και τον έγγαμο μισθωτό

Στο τέλος Απριλίου οι περίπου 700.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν τον αυξημένο μισθό των 920 ευρώ μικτά (770.97 καθαρά).

Το επίδομα αδείας θα ανέρχεται σε 460 ευρώ, ενώ το δώρο Χριστουγέννων διαμορφώνεται στα 958.33 ευρώ.

Με το νέο μισθό, το δώρο Πάσχα που θα δοθεί του χρόνου (φέτος τη Μεγάλη Τετάρτη θα δοθεί με βάση τον προηγούμενο κατώτατο μισθό) ανέρχεται στα 479.17 (στο ποσό των δώρων προστίθεται ένα ποσοστό προσαύξησης), το οποίο αυξάνεται σε 527 ευρώ για τη μία τριετία , στα 575 για τις δύο και στα 622.92 ευρώ για τις τρεις.

Στις 10.843.15 ευρώ ανέρχεται το καθαρό ετήσιο εισόδημα του άγαμου εργαζόμενου με βάση το νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες αυξάνεται στα 1348.72 ευρώ.

Ο φόρος που του αναλογεί ετησίως για τον άγαμο άνω των 30 ετών είναι 364.56 ευρώ. Οι νέοι έως 25 ετών είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι, καθώς με τον μηδενισμό του φόρου για εισοδήματα έως 20.000€, ο καθαρός τους μισθός θα αγγίζει τα 792,40 ευρώ.

Σε υψηλότερα επίπεδα ανέρχονται οι αποδοχές για τον έγγαμο, οι οποίες προσαυξάνονται ανάλογα με τις τριετίες. Ετσι, ο έγγαμος με τρεις τριετίες θα λαμβάνει 1.232 ευρώ μηνιαίως μικτά και 18.112,50 ευρώ μικτά ετησίως.

Στα 15.756,48 € το χρόνο , 1.313,04 € το μήνα ( σε 12μηνη βάση) και 1.125,46 ( (σε 14μηνη βάση ) ανέρχεται το κόστος της επιχείρησης για κάθε εργαζόμενο που θα αμείβεται από την 1η Απριλίου με το νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ την ώρα που ο ίδιος θα παίρνει καθαρά στην τσέπη 770,9 € μηνιαίως.

Πίνακες με τα ποσά

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον πίνακα που επεξεργάστηκε ο Γιώργος Θανόπουλος , προϊστάμενος της Μονάδας Έρευνας, Τεκμηρίωσης & Ανάλυσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οι αποδοχές των αμειβόμενων με το νέο κατώτατο μισθό και το κόστος των επιχειρήσεων διαμορφώνεται ως εξής :