Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τσιμέντο με το κεφάλι τους σε επίδειξη ισχύος μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις στρατιωτικών δεξιοτήτων, κατά την οποία Βορειοκορεάτες στρατιώτες προχώρησαν σε εντυπωσιακές αλλά και ακραίες δοκιμασίες αντοχής, σπάζοντας τσιμεντένιες πλάκες με το κεφάλι και δεχόμενοι χτυπήματα με βαριοπούλες και φτυάρια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι επιδείξεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης της στρατιωτικής ισχύος της χώρας, με τον Κιμ να εμφανίζεται χαμογελαστός και να χειροκροτεί με ενθουσιασμό.

Σε μία από τις πιο παράξενες σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, στρατιώτες με στολές παραλλαγής έσπασαν μεγάλες πλάκες σκυροδέματος στο κεφάλι συναδέλφων τους, πριν εκτελέσουν πρόγραμμα πολεμικών τεχνών που περιλάμβανε ακροβατικές κινήσεις και συγχρονισμένες επιθέσεις.

Σε άλλη στιγμή της επίδειξης, ένας στρατιώτης χτύπησε με μεγάλη ξύλινη ράβδο έναν άλλον, σπάζοντας το ξύλο στα δύο, ενώ η «μάχη» συνέχιζε χωρίς διακοπή. Παράλληλα, στρατιώτες κρατούσαν πλάκες σκυροδέματος πάνω στο σώμα συναδέλφου τους, τις οποίες άλλος συμμετέχων κατέστρεφε με βαριοπούλα.