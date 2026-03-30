Γιατί η εβδομάδα που διανύουμε λέγεται «βουβή» ή «κουφή» εβδομάδα

Η «κουφή» ή «βουβή» εβδομάδα σηματοδοτεί τις τελευταίες μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής και προηγείται της Μεγάλης Εβδομάδας, αποτελώντας έναν χρόνο σιωπηρής αναστοχαστικής προετοιμασίας για τους πιστούς.

Αντίθετα με τις προηγούμενες εβδομάδες της νηστείας, εδώ κυριαρχεί η μετρημένη παρουσία των τελετουργιών και η αποχώρηση από την εκδηλωτική λατρεία, ώστε να ευνοηθεί η εσωτερική στάση και η πνευματική συγκέντρωση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διακόπτονται κάποιες από τις καθιερωμένες ακολουθίες -για παράδειγμα οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου- και τις καθημερινές δεν τελείται η συνήθης Θεία Λειτουργία, εκτός της λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων.

Η επιλογή της σιωπής δεν είναι απλώς τελετουργική: ξεδιπλώνει ένα συμβολικό πλαίσιο όπου η απομάκρυνση από τον θόρυβο και την εξωτερική ζωή λειτουργεί ως προετοιμασία για το Θείο Πάθος και την αναστάσιμη κορύφωση.

Συμβολικά, η «βουβή» περίοδος συνιστά μια πνευματική ερημικότητα, μια αναμονή που προηγείται της ανανέωσης.

Όπως η φύση μπροστά στην αναγέννηση ζυγώνει μια φάση σιωπής, έτσι και ο πιστός καλείται να περιορίσει τους εξωτερικούς περισπασμούς, να εντείνει την προσευχή, τη μετάνοια και τον εσωτερικό διάλογο.

Η πρακτική αυστηρής νηστείας, οι εξομολογήσεις και η αποχή από κοινωνικές εκδηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερο βάρος, ενώ τα οικιακά προετοιμαστικά έργα γίνονται με λιτότητα και σεβασμό.

Στις σύγχρονες πόλεις η «βουβή» εβδομάδα συχνά συγκρούεται με την καθημερινότητα και τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, όμως σε πολλές μικρότερες κοινότητες τα πατροπαράδοτα έθιμα διατηρούν την αίσθηση συλλογικής σιωπής και μνήμης.

Η περίοδος παραμένει μια αυθεντική πρόσκληση για πνευματική ανασκόπηση: όχι απλώς ως τελετουργική προετοιμασία, αλλά ως προσωπική και κοινωνική στιγμή αναστοχασμού που οδηγεί στην εμπειρία του Πάθους και στην τελική εορτή της Αναστάσεως.