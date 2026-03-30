Το Ισραήλ κάνει πίσω μετά τον σάλο για την απαγόρευση εισόδου του Καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να επιτραπεί η τέλεση της λειτουργίας μετά τις έντονες αντιδράσεις

Μετά τις σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση της τέλεσης της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ αναθεώρησε τη στάση του. Ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να επιτρέψουν στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων, να εισέλθει στον ναό και να τελέσει τη λειτουργία, μετά την κατακραυγή για την απόφαση της αστυνομίας να εμποδίσει την πρόσβασή του στην εκκλησία για πρώτη φορά εδώ και αιώνες. Το Καθολικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποκάλυψε την Κυριακή ότι οι ισραηλινές αρχές εμπόδισαν ανώτερους αξιωματούχους της Εκκλησίας να εισέλθουν στον Ναό του Παναγίου Τάφου προκειμένου να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, γεγονός που χαρακτήρισε πρωτοφανές στη σύγχρονη ιστορία. Σε ανακοίνωσή του έκανε μάλιστα λόγο για δημιουργία «σοβαρού προηγούμενου που παραβλέπει τα αισθήματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι αυτή την εβδομάδα στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.<br><br>Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three…</p>— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) <a href="https://twitter.com/netanyahu/status/2038363314732867896?ref_src=twsrc%5Etfw">March 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Κυριακή των Βαΐων σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, της σημαντικότερης περιόδου στο χριστιανικό ημερολόγιο, κατά την οποία τιμάται η είσοδος του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ο Ναός του Παναγίου Τάφου θεωρείται ο τόπος της ταφής και της Ανάστασης του Ιησού και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χώρους λατρείας για τους Χριστιανούς παγκοσμίως. Η απόφαση των ισραηλινών αρχών εντάσσεται στο πλαίσιο αυξημένων περιορισμών πρόσβασης σε θρησκευτικούς χώρους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ λόγω του πολέμου με το Ιράν. Οι περιορισμοί επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, το τέμενος Αλ Άκσα και το Δυτικό Τείχος, με τις αρχές να επικαλούνται λόγους δημόσιας ασφάλειας. Αν και το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε πολλαπλές συγκρούσεις αφότου κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Ιορδανία το 1967, γενικευμένα μέτρα περιορισμού πρόσβασης σε ιερούς τόπους, ιδίως σε περιόδους μεγάλων θρησκευτικών εορτών, παραμένουν εξαιρετικά σπάνια. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι «το Ιράν έχει στοχεύσει επανειλημμένα ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ με βαλλιστικούς πυραύλους τις τελευταίες ημέρες», προσθέτοντας ότι ένας πύραυλος έπεσε «μόλις λίγα μέτρα από τον Ναό του Παναγίου Τάφου». Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε περιορισμένη ρύθμιση για την πραγματοποίηση προσευχής στην εν λόγω εκκλησία, σε συνεννόηση με εκπρόσωπο του Καθολικού Πατριάρχη, μετά από αξιολόγηση της κατάστασης από τον διοικητή της περιφέρειας Ιερουσαλήμ, υποστράτηγο Αβσαλόμ Πέλεντ, και άλλους ανώτερους αξιωματικούς. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι άλλοι σημαντικοί θρησκευτικοί χώροι, όπως η Πλατεία του Δυτικού Τείχους και το συγκρότημα του Όρους του Ναού, παραμένουν κλειστοί για το κοινό λόγω ανησυχιών για τη δημόσια ασφάλεια.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Under Home Front Command directives, life-saving restrictions apply to all holy sites in the Old City—for Jews, Christians, and Muslims alike.<br><br>The Old City has been targeted by murderous missiles multiple times this month, alongside constant fire on residential areas. These… <a href="https://t.co/5crKOu9Pzd">pic.twitter.com/5crKOu9Pzd</a></p>— Israel Police (@israelpolice) <a href="https://twitter.com/israelpolice/status/2038273077700677686?ref_src=twsrc%5Etfw">March 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>