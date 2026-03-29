Το Ισραήλ εμπόδισε τον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο για πρώτη φορά εδώ και αιώνες

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ, καθώς όπως καταγγέλλεται, η αστυνομία του Ισραήλ εμπόδισε την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου.
Σύμφωνα με το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και ο επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, δεν κατάφεραν να φτάσουν στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ για να πραγματοποιήσουν τη λειτουργία. Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες, που κινούνταν χωρίς πομπή ή τελετουργικό χαρακτήρα, έφαγαν «μπλόκο» από την αστυνομία του Ισραήλ, κατά τη διαδρομή και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν.
Σε κοινή ανακοίνωση του Πατριαρχείου και της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων επισημαίνεται ότι πρόκειται για εξέλιξη χωρίς ιστορικό προηγούμενο, καθώς «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες» δεν επετράπη στους επικεφαλής της Εκκλησίας να τελέσουν τη συγκεκριμένη λειτουργία στον Πανάγιο Τάφο. Το γεγονός χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό, με την ανακοίνωση να κάνει λόγο για αγνόηση της ευαισθησίας δισεκατομμυρίων πιστών παγκοσμίως που στρέφονται αυτές τις ημέρες προς την Ιερουσαλήμ.
Αντιδράσεις από την Ιταλία
Η Ιταλία καταδίκασε τις ενέργειες της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία φέρεται να εμπόδισε την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στην Ιερουσαλήμ από τον Λατίνο Πατριάρχη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Καθολικό Πατριαρχείο, οι ισραηλινές αρχές δεν επέτρεψαν στον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, αρχιεπίσκοπο με καθολική δικαιοδοσία σε Ισραήλ και παλαιστινιακά εδάφη να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως για να τελέσει τη λειτουργία.
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε το περιστατικό «προσβολή όχι μόνο προς τους πιστούς αλλά και προς κάθε κοινότητα που σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ότι κάλεσε τον πρέσβη του Ισραήλ για εξηγήσεις σχετικά με το συμβάν.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ναός του Πανάγιου Τάφου, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα, παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, λόγω του πολέμου.
Ο Πανάγιος Τάφος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Χριστιανοσύνης, με τη διαχείριση και φύλαξή του να μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.
Έντονη αντίδραση από Μακρόν
Την έντονη αντίδραση του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσε η απόφαση της Ισραηλινής αστυνομίας να μην επιτρέψει στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο.
«Καταδικάζω την απόφαση της αστυνομίας του Ισραήλ που θέτει σε αμφιβολία τα συμφωνημένα για την άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων, η ελεύθερη άσκηση των οποίων θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη στην Ιερουσαλήμ», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Γαλλίας.
Οι ισραηλινές αρχές θα συναντηθούν με τον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Η ισραηλινή αστυνομία δεν επέτρεψε στους δύο ανώτερους καθολικούς αξιωματούχους στους Αγίους Τόπους να μεταβούν το πρωί της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ανέφερε ότι οι αρχές θα συναντηθούν με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των πιστών.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «όλες οι οδηγίες ασφαλείας και προφύλαξης στην Παλιά Πόλη αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν». Όπως σημειώνεται, «το ιρανικό καθεστώς έχει πλήξει επανειλημμένα την Παλιά Πόλη, χτυπώντας περιοχές κοντά στον Ναό της Αναστάσεως, το τέμενος Αλ-Άκσα και το Δυτικό Τείχος».
«Υπό το πρίσμα αυτό και προκειμένου να προστατευθούν οι ζωές πιστών όλων των θρησκειών, έχουν εκδοθεί οδηγίες προφύλαξης για όλους τους ιερούς χώρους όλων των θρησκειών και δεν είναι δυνατές οι μαζικές συγκεντρώσεις», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι ο κίνδυνος ενός περιστατικού με μεγάλο αριθμό θυμάτων στην Παλιά Πόλη θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός, λόγω της πυκνότητας του πληθυσμού και της δυσκολίας άμεσης ανάπτυξης δυνάμεων πρώτης επέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αστυνομία θα συναντηθεί με τον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, προκειμένου να εξεταστούν λύσεις που θα επιτρέψουν την όσο το δυνατόν πιο ομαλή διεξαγωγή των θρησκευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημόσια ασφάλεια.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr