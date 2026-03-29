Η Τεχεράνη απειλεί το αεροπλανοφόρο USS Lincoln- Δεκάδες συλλήψεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Δημοσίευμα της Washington Post ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) απέχουν μέρες από το να χτυπήσουν όλους τους στόχους στο Ιράν που χαρακτηρίζουν ως «κορυφαίας προτεραιότητας», δήλωσε σήμερα, Κυριακή, εκπρόσωπος τους στο CNN. Το Ισραήλ δηλώνει, επίσης, έτοιμο για πολυμέτωπο πόλεμο μετά τις επιθέσεις από τους Χούθι της Υεμένης, ενώ ο ιρανικός στρατός περιμένει τις χερσαίες δυνάμεις των Αμερικανών, δήλωσε το πρωί της Κυριακής ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής.

Τον θάνατο 10 ενόπλων της Χαμάς ανακοίνωσαν οι IDF μετά από πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησαν πλήγματα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας περίπου δέκα ένοπλους της Χαμάς, ενώ σε ξεχωριστό περιστατικό στρατιώτες της 188ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας σκότωσαν Παλαιστίνιο που, σύμφωνα με τον στρατό, παραβίασε τη γραμμή εκεχειρίας. «Μετά τον εντοπισμό, οι IDF έπληξαν και εξουδετέρωσαν τους ένοπλους τρομοκράτες προκειμένου να απομακρύνουν την απειλή», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Σε ξεχωριστό περιστατικό που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα, στρατιώτες της 188ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας σκότωσαν Παλαιστίνιο ένοπλο, ο οποίος, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πέρασε τη γραμμή εκεχειρίας στη Γάζα. Σύμφωνα με τις IDF, ο Άχμεντ Φάιζ Σάλεμ Αμπού Ρίντα «παραβίασε συστηματικά τους όρους της συμφωνίας, μεταξύ άλλων διασχίζοντας επανειλημμένα την Yellow Line, μεταφέροντας χρήματα σε υπόπτους για τρομοκρατική δραστηριότητα και θέτοντας σε κίνδυνο στρατιώτες των IDF». Όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, ο Αμπού Ρίντα είχε τεθεί υπό κράτηση από το Ισραήλ στην αρχή του πολέμου, αλλά απελευθερώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στις αρχές του 2025.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για να σφραγιστούν οι κατεστραμμένες μονάδες με χημικά στην Νεότ Χοβάβ Πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις επιχειρούν να σφραγίσουν κατεστραμμένες μονάδες αποθήκευσης χημικών σε εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Νεότ Χοβάβ, στο νότιο Ισραήλ, μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση και αναφορές για διαρροή επικίνδυνων υλικών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των πυροσβεστικών και διασωστικών αρχών για τη σφράγιση και τον περιορισμό ζημιών σε μονάδες αποθήκευσης χημικών σε εργοστάσιο που βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη Νεότ Χοβάβ, στο νότιο Ισραήλ, μετά από πυραυλικό πλήγμα που αποδίδεται στο Ιράν και αναφορές για διαρροή επικίνδυνων υλικών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ το προσωπικό της εγκατάστασης καθώς και εργαζόμενοι σε γειτονικές βιομηχανικές μονάδες έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από την περιοχή. Οι αρχές καλούν το κοινό να μην προσεγγίζει την περιοχή, ενώ οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν εντός των κατοικιών τους, να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των δυνάμεων ασφαλείας και διάσωσης έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της κατάστασης από τις αρμόδιες αρχές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον έλεγχο της διαρροής και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια.

Παραμένει υπολογίσιμη η στρατιωτική ισχύς του Ιράν, λέει Πακιστανός αξιωματούχος Η στρατιωτική ισχύς του Ιράν εξακολουθεί να θεωρείται «υπολογίσιμη», ενώ ο λεγόμενος «άξονας της αντίστασης» δεν έχει καταστραφεί πλήρως από τις επιθέσεις του Ισραήλ, δήλωσε στο Al Jazeera ο Ασίφ Ντουράνι, πρώην πρέσβης του Πακιστάν στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ παραμένει η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ασίφ Ντουράνι, πρώην πρέσβης του Πακιστάν στο Ιράν, εκτίμησε ότι η στρατιωτική ισχύς της Τεχεράνης παραμένει «υπολογίσιμη», ενώ ο λεγόμενος «άξονας της αντίστασης» δεν έχει εξουδετερωθεί πλήρως από τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ισραήλ. Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Ντουράνι υποστήριξε ότι ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξακολουθεί να είναι ο τερματισμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. «Νομίζω ότι το ζήτημα της αλλαγής καθεστώτος υπήρχε από την πρώτη ημέρα της Ιρανικής Επανάστασης, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί. Οι επιθέσεις της περασμένης χρονιάς [από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ] είχαν επίσης ως στόχο την αλλαγή καθεστώτος», δήλωσε στο Al Jazeera. «Το Ισραήλ είναι στην πραγματικότητα ο ωφελημένος εάν συμβεί οτιδήποτε στο Ιράν», πρόσθεσε. Ο Ντουράνι σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει στοχοποιήσει συστηματικά αντιπάλους του στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και πολιτοφυλακές στη Συρία. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, οι οργανώσεις αυτές εξακολουθούν να διατηρούν ορισμένο βαθμό ισχύος. «Οι σύμμαχοι του Ιράν έχουν υποστεί σημαντικά πλήγματα. Μπορεί να έχουν αποδυναμωθεί, αλλά δεν έχουν εξαλειφθεί, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στους Χούθι», ανέφερε.

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Αιγύπτου στο Ισλαμαμπάντ Διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου ξεκίνησαν στο Ισλαμαμπάντ, καθώς οι τέσσερις χώρες αναλαμβάνουν ρόλο διαμεσολαβητών στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Ισλαμαμπάντ διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν. Οι τέσσερις χώρες εμφανίζονται να διαδραματίζουν ρόλο διαμεσολαβητών στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή, με στόχο την προώθηση διπλωματικών πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για διάλογο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή μέσα, οι τέσσερις χώρες επιχειρούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση και πιθανές διαπραγματεύσεις, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων διπλωματικών πρωτοβουλιών για την αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης της κρίσης και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Το Μπαχρέιν απαγορεύει την κυκλοφορία στα χωρικά του ύδατα σε ιδιωτικά σκάφη τις νυχτερινές ώρες Το Μπαχρέιν εφαρμόζει επ’ αόριστον απαγόρευση κυκλοφορίας ιδιωτικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων αλιευτικών και σκαφών αναψυχής, στα χωρικά του ύδατα από τις 18:00 έως τις 04:00 τοπική ώρα, επικαλούμενο λόγους ασφάλειας λόγω της «κατάφωρης ιρανικής επιθετικότητας», σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Μπαχρέιν προχωρούν στην εφαρμογή απαγόρευσης, αόριστης διάρκειας, στην κυκλοφορία ιδιωτικών σκαφών στα χωρικά ύδατα της χώρας κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 18:00 έως τις 04:00 τοπική ώρα. Το μέτρο αφορά τόσο τα αλιευτικά σκάφη όσο και τα σκάφη αναψυχής. Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη «για την προστασία των ναυτικών εν μέσω της κατάφωρης ιρανικής επιθετικότητας κατά του Βασιλείου του Μπαχρέιν και των σοβαρών κινδύνων που αυτή εγκυμονεί για την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργειών για τη διασφάλιση της ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή, υπό το βάρος των αυξημένων ανησυχιών για κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια όσων δραστηριοποιούνται στα ύδατα της χώρας.

Ανεύθυνη ενέργεια οι επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ, λέει η Γαλλία Η Γαλλία καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ καταγγέλλοντας μια «ανεύθυνη ενέργεια» που «αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή». «Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τόνισε σήμερα ο Πασκάλ Κονφαβρέ, εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης». Οι Χούθι στην Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για δύο επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ το Σάββατο, σηματοδοτώντας την είσοδο αυτών των ανταρτών που συμμαχούν με την Τεχεράνη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σε μια εποχή που η παγκόσμια θαλάσσια κυκλοφορία διαταράσσεται σοβαρά από τον αποκλεισμό του Στενού του Χορμούζ από το Ιράν, η είσοδος των Χούθι στη σύγκρουση θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση: η οργάνωση πραγματοποίησε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα μεταξύ 2023 και 2025, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.