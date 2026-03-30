Αγρίνιο: Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις ανήλικοι για το αιματηρό επεισόδιο

Προθεσμία να απολογηθούν, αύριο Τρίτη (31/3), πήραν οι ανήλικοι για το αιματηρό επεισόδιο που συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο του Αγρινίου.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες και οι γονείς τους οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, όπως γράφει το agrinionews.gr.

Σημειώνεται πως οι αστυνομικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση για τη σύλληψη τριών ανηλίκων που κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος 16χρονου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τρεις ανήλικοι ηλικίας 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθησαν και τρεις γονείς τους για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, προχθές το βράδυ, στο Αγρίνιο, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι ενεργώντας από κοινού με άγνωστους δράστες, επιτέθηκαν σε 16χρονο, χτυπώντας τον με λακτίσματα και γροθιές στο σώμα του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους με χρήση αιχμηρού αντικειμένου- μαχαιριού, τραυμάτισε τον παθόντα στον γλουτό.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορούμενων ανήλικων βρέθηκαν στην οικία του ενός και κατασχέθηκαν τρία αναδιπλούμενα μαχαίρια.